Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Феликс - первый португалец за 10 лет, который забил гол за Челси
В игре против "молотобойцев"
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 23-го тура чемпионата Англии "Челси"
Счет в поединке открыл форвард "пенсионеров" Жоау Феликс. Этот гол стал дебютным для 23-летнего нападающего в футболке лондонцев.
Таким образом, Жоау стал первым португальцем, забивавшим за "Челси" с 2012-го года. Последний из представителей Португалии в составе "синих" отмечался хавбек Рауль Мейрелеш - весной 2012-го года в поединке против "Блэкберна".
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Twitter William Hill
Популярное сейчас
- Дерби с повышенной ответственностью. Вест Хэм – Челси. Анонс и прогноз матча 23-го тура АПЛ на 11.02.23
- В России растет волна недовольства после неудач армии при штурме Угледара, - ISW
- Трансферы Шахтера и Динамо, матчи Яремчука и Цыганкова. Главные новости за 10 февраля
- Сделал по красоте. Мудрик положил гол-красавец на тренировке Челси - ВИДЕО
- Популярная украинская группа Антитела выпустили песню, посвященную Бахмуту
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка самого дорогого футболиста в истории АПЛ. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
naetyr
11.02.2023 в 17:27
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн