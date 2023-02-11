  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Феликс - первый португалец за 10 лет, который забил гол за Челси
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Феликс - первый португалец за 10 лет, который забил гол за Челси

Англия
(1 голосов)

В игре против "молотобойцев"

Феликс - первый португалец за 10 лет, который забил гол за Челси

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 23-го тура чемпионата Англии "Челси" в гостях играет против "Вест Хэма".

Счет в поединке открыл форвард "пенсионеров" Жоау Феликс. Этот гол стал дебютным для 23-летнего нападающего в футболке лондонцев.

Таким образом, Жоау стал первым португальцем, забивавшим за "Челси" с 2012-го года. Последний из представителей Португалии в составе "синих" отмечался хавбек Рауль Мейрелеш - весной 2012-го года в поединке против "Блэкберна".

По теме
yellow-arrow
Срна: Ахметов после игры с Ливерпулем получил сообщение, что продал Мудрика дешево
yellow-arrow
Мудрик получил более высокую оценку, чем Хаверц, Маунт и Зиеш за игру против Вест Хэма
yellow-arrow
Дерби удалось, Мудрик убедил. АПЛ. Вест Хэм Юнайтед – Челси 1:1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Жоау Феликс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Twitter William Hill

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
naetyr
11.02.2023 в 17:27
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- Бетс2К. к о м ( Ввести в Google поиск ) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде