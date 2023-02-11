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АПЛ. Лестер разбил Тоттенхэм, Вулвз показали характер
А также голы экс-игроков Шахтера за Фулхэм и ничья Брайтона
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 23-й тур
Лондон, "Селхерст Парк"
"Кристал Пэлас" – "Брайтон" 1:1
Голы: Томкинс 69 – Марч 63
"Кристал Пэлас": Гуаита – Клайн, Томкинс, Гэхи, Митчелл – Дукуре, Хьюз (Локонга 56) – Айю, Олисе (Ахамада 84), Шлупп (Эзе 71) – Матета (Эдуар 71)
"Брайтон": Санчес – Эступиньян, Данк, Уэбстер (Лэмпти 76), Велтман – Кайседо, Гросс – Митома, Мак Аллистер, Марч – Ундав (Фергюсон 57)
Предупреждения: Хьюз 27, Локонга 59, Дукуре 83, Митчелл 89 – Мак Аллистер 7
Лондон, "Крейвен Коттедж"
"Фулхэм" – "Ноттингем Форест" 2:0
Голы: Виллиан 17, Соломон 88
"Фулхэм": Лено – Тете (Соареш 90+1), Диоп, Рим, Робинсон – Харрисон Рид, Палинья – Декордова-Рид (Уилсон 85), Перейра (Лукич 90+1), Виллиан (Соломон 72) – Митрович (Винисиус 85)
"Ноттингем Форест": Навас – Лоди, Маккенна (Фелипе 7), Боли (Уоррэлл 7), Орье – Скарпа (Деннис 56), Фройлер, Мангаля (Шелви 56) – Гиббз-Уайт, Вуд (Айю 63), Джонсон
Предупреждение: Орье 15
Лестер, "Кинг Пауэр Стэдиум"
"Лестер" – "Тоттенхэм" 4:1
Голы: Менди 23, Маддисон 25, Ихеаначо 45+4, Барнс 81 – Бентанкур 14
"Лестер": Уорд – Кастань, Суттар, Фас, Кристиансен – Менди (Ндиди 69), Дьюсбери-Холл – Тете (Прат 77), Маддисон (Перейра 88), Барнс – Ихеаначо (Варди 77)
"Тоттенхэм": Форстер – Дэвис, Дайер, Танганга (Санчес 76) – Перишич (Ришарлисон 75), Бентанкур (Сарр 65), Хейбьерг, Порро (Эмерсон 76) – Сон, Кулушевски (Данджума 79) – Кейн
Предупреждения: Фас 12, Маддисон 40, Дьюсберри-Холл 59, Барнс 66, Суттар 74 – Бентанкур 4, Дайер 55
Саутгемптон, "Сент-Мэрис"
"Саутгемптон" – "Вулверхэмптон" 1:2
Голы: Алькарас 24 – Беднарек 72 (авт.), Гомеш 87
"Саутгемптон": Базуну – Бри (Эдози 74), Мэйтленд-Найлз, Беднарек, Салису, Перро (Лянко 74) – Уорд-Прауз, Лавиа (Стюарт Армстронг 89), Алькарас (Арибо 79) – Сулемана, Онуачу (Адамс 74)
"Вулверхэмптон": Са – Аит-Нури (Буэно 46), Килман, Доусон, Семеду (Хонни 84) – Невеш, Лемина – Нуньеш (Гомеш 70), Моутинью (Траоре 46), Сарабия – Кунья
Предупреждения: Уорд-Прауз 35, Мэйтленд-Найлз 37 – Лемина 9, Семеду 23, Лемина 27, Аит-Нури 30
Удаление: Лемина 27
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