Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манор Соломон забил дебютный гол за Фулхэм
Футболист удвоил преимущество своей команды
Фото: Getty Images
В рамках 23 тура АПЛ "Фулхэм" на домашнем стадионе принимал "Ноттингем Форест". Стоит отметить, что в составе лондонской команды играют сразу два футболиста, которые защищали цвета донецкого "Шахтера" - Виллиан и Манор Соломон.
Израильтянин, который выступает за лондонскую команду на правах аренды из "Шахтера", забил свой дебютный гол за новую команду - полузащитник точным дальним выстрелом поражил ворота соперника.
Стоит отметить, что открыл счет в матче бразильский полузащитник Виллиан, который выступал в составе донецкого "Шахтера" в период с 2007 по 2013 год.
В итоге "дачники" добыли уверенную победу, что позволило им подняться на восьмую строчку турнирной таблицы АПЛ.
Популярное сейчас
- Зозуля: Россияне не слышали, что такое военная честь. Они – перегной для нашей земли
- Первый финал для Лунина. Когда и где смотреть онлайн матч Реал - Аль-Хиляль
- Россияне атаковали остров Змеиный с воздуха
- Дерби удалось, Мудрик убедил. АПЛ. Вест Хэм Юнайтед – Челси 1:1
- Известный уличный художник посвящает работы Месси и создает шедевры в Буче и Ирпене. ФОТО
- Красотка дня. Жена обидчика сборной Украины и нового товарища по команде Забарного. ФОТО