Манор Соломон забил дебютный гол за Фулхэм

В рамках 23 тура АПЛ "Фулхэм" на домашнем стадионе принимал "Ноттингем Форест". Стоит отметить, что в составе лондонской команды играют сразу два футболиста, которые защищали цвета донецкого "Шахтера" - Виллиан и Манор Соломон.

Израильтянин, который выступает за лондонскую команду на правах аренды из "Шахтера", забил свой дебютный гол за новую команду - полузащитник точным дальним выстрелом поражил ворота соперника.

Стоит отметить, что открыл счет в матче бразильский полузащитник Виллиан, который выступал в составе донецкого "Шахтера" в период с 2007 по 2013 год.

В итоге "дачники" добыли уверенную победу, что позволило им подняться на восьмую строчку турнирной таблицы АПЛ.