АПЛ. Борнмут едва не вырвал победу у Ньюкасла

“Ньюкасл” не проигрывает в Премьер-лигу уже 17 туров подряд, это повторение рекорда “сорок”. Но с другой стороны пять из шести последних матчей “Ньюкасла” закончились ничьими, ни в одном из них команда Эдди Хау не забила больше гола за матч. Так в итоге и можно потерять место в топ-4. Пока “Ньюкасл” может только радоваться тому, что его главные конкуренты (“Тоттенхэм”, “Челси”, “Ливерпуль”) крайне нестабильны.

Эдди Хау хорошо встретили в “Борнмуте”, публика на “Виталити Стэдиум” не забыла, что именно нынешний тренер “Ньюкасла” поднял клуб из южного побережья в элиту. Но “вишенкам” ныне не до сантиментов – конкуренты за выживанию продолжают набирать очки, и “Борнмут” рискует застрять в зоне вылета. Да, “Ньюкасл” проиграл только один матч в АПЛ, но “Борнмут” находится не в том положении, чтобы давать соперникам диктовать свои условия.

И хозяева очень качественно выглядели в первой половине игры, угрожая как с игры, так и после стандартов. Гол был забит после углового. Простая комбинация, удивительно, как “Ньюкасл” позволил этому мячу залететь в ворота. Подача с углового Траоре в центр штрафной, Уттара продлил мяч на дальнюю штангу, а там остался сам центрбек Сенеси.

And that is what it means to score your first #afcb goal ❤️ pic.twitter.com/nt7LnBmQS6 — AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) February 11, 2023

“Ньюкасл” играл без травмированного Уилсона и дисквалифицированного Гимараэша, что не могло не сказываться на его игре. Затем травму получил Уиллок, и вместо на поле появился Гордон.

Как ни странно, эта замена помогла “Ньюкаслу”. Экс-вингер “Эвертона” добавил команде резкости и вертикальности, и при его участии “сороки” забили гол в ответ.

Конечно, почти все в этом мяче сделал Сен-Максимен. Некогда лидер “сорок” дотянулся до мяча на фланге, обстукался с Гордоном, сместился в центр, и выкатил мяч под удар Лонгстаффу. Нету сделал сэйв, но мяч отскочил прямо на ногу Альмирону – 1:1.

Into double figures! ⚡️????????



???? Premier League goals so far this season for Miguel Almirón! pic.twitter.com/OwxciLUvw3 — Newcastle United FC (@NUFC) February 11, 2023

После перерыва “Ньюкасл” атаковал больше и качественнее, но снова были травмы – не смогли доиграть поединок Альмирон и Сен-Максимен. И затем едва не забил “Борнмут”. Поуп уже был отыгран, и Соланке пробивал пяткой по, казалось бы, пустым воротам. Но на месте был Триппьер, и фланговый защитник “Ньюкасла” остановил на линии ворот мяч. Капитан “сорок” показал, что он может быть полезен не только в атаке.

В итоге – 1:1. Обе команды хотели большего, но вынуждены довольствоваться малым.

Newcastle extend their unbeaten run to 17 matches ????#BOUNEW pic.twitter.com/QF1Y74VST0 — Premier League (@premierleague) February 11, 2023

Чемпионат Англии, 23-й тур. Борнмут, “Виталити Стэдиум”

“Борнмут” – “Ньюкасл” 1:1

Голы: Сенеси 30 – Альмирон 45+2

“Борнмут”: Нету – Смит (Фредерикс 79), Стивенс, Сенеси (Мифем 53), Земура – Уттара (Семеньо 79), Лерма, Биллинг, Энтони (Тавернье 63) – Траоре – Соланке

“Ньюкасл”: Поуп – Берн, Ботман, Шер, Триппьер – Уиллок (Гордон 36), Жоэлинтон, Лонгстафф – Сен-Максимен (Андерсон 84), Исак, Альмирон (Мерфи 81)

Предупреждения: Смит 74, Стивенс 90+7 – Гордон 60, Ботман 87, Жоэлинтон 90+4