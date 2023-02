АПЛ. Борнмут едва не вырвал победу у Ньюкасла

“Ньюкасл” не проигрывает в Премьер-лигу уже 17 туров подряд, это повторение рекорда “сорок”. Но с другой стороны пять из шести последних матчей “Ньюкасла” закончились ничьими, ни в одном из них команда Эдди Хау не забила больше гола за матч. Так в итоге и можно потерять место в топ-4. Пока “Ньюкасл” может только радоваться тому, что его главные конкуренты (“Тоттенхэм”, “Челси”, “Ливерпуль”) крайне нестабильны.

Эдди Хау хорошо встретили в “Борнмуте”, публика на “Виталити Стэдиум” не забыла, что именно нынешний тренер “Ньюкасла” поднял клуб из южного побережья в элиту. Но “вишенкам” ныне не до сантиментов – конкуренты за выживанию продолжают набирать очки, и “Борнмут” рискует застрять в зоне вылета. Да, “Ньюкасл” проиграл только один матч в АПЛ, но “Борнмут” находится не в том положении, чтобы давать соперникам диктовать свои условия.

И хозяева очень качественно выглядели в первой половине игры, угрожая как с игры, так и после стандартов. Гол был забит после углового. Простая комбинация, удивительно, как “Ньюкасл” позволил этому мячу залететь в ворота. Подача с углового Траоре в центр штрафной, Уттара продлил мяч на дальнюю штангу, а там остался сам центрбек Сенеси.

