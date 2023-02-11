  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манор Соломон рассказал, как война в Украине повлияла на его жизнь
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манор Соломон рассказал, как война в Украине повлияла на его жизнь

Англия
(1 голосов)

Израильтянин признался, что 2022 был очень сложным для него

Манор Соломон рассказал, как война в Украине повлияла на его жизнь

Фото: Fulham Football Club

UA-Футбол
Новина українською

Израильский полузащитник Манор Соломон, который ныне на правах аренды выступает за лондонский "Фулхэм", забил дебютный гол в АПЛ, который принес его команде убедительную победу.

Полузащитник прокомментировал данное взятие ворот, рассказав, как на его карьере отобразилась война в Украине:

"2022 был самым сложным годом в моей жизни. Начиная от войны в Украине и заканчивая тяжелой травмой колена сразу после перехода в "Фулхэм". Но я рад, что 2023 складывается получше. Я снова начинаю играть, получаю удовольствие от футбола. Мне удалось сегодня забить, а до того последний раз я забивал еще летом в сборной.", - сказал израильтянин в комментарии BBC.

Ранее сообщалось, что Феликс стал первым португальцем за 10 лет, который забил гол за "Челси".

По теме
yellow-arrow
Артета: Мы разочарованы, потому что мы хотели три очка
yellow-arrow
АПЛ. Борнмут едва не вырвал победу у Ньюкасла
yellow-arrow
Срна: Бонусы по трансферу Мудрика не гарантированы. Это зависит от результатов Челси
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Фулхэм (Лондон) Манор Соломон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
download1 (huyersk)
11.02.2023 в 23:04
Він лише сказав ,що 2022 рік - найскладніший в його житті. Як вплинуло це на нього - нічого не сказано. Журналюги, ви що, волоцюги ?!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде