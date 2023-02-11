Манор Соломон рассказал, как война в Украине повлияла на его жизнь

Израильский полузащитник Манор Соломон, который ныне на правах аренды выступает за лондонский "Фулхэм", забил дебютный гол в АПЛ, который принес его команде убедительную победу.

Полузащитник прокомментировал данное взятие ворот, рассказав, как на его карьере отобразилась война в Украине:

"2022 был самым сложным годом в моей жизни. Начиная от войны в Украине и заканчивая тяжелой травмой колена сразу после перехода в "Фулхэм". Но я рад, что 2023 складывается получше. Я снова начинаю играть, получаю удовольствие от футбола. Мне удалось сегодня забить, а до того последний раз я забивал еще летом в сборной.", - сказал израильтянин в комментарии BBC.