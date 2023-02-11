Артета: Мы разочарованы, потому что мы хотели три очка

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал ничью с "Брентфордом" в рамках 23-го тура АПЛ.

"Мы разочарованы, потому что мы хотели три очка. Мы забили гол, это было о контроле игры и стандартных положений, но мы не контролировали ни один из этих аспектов.

"Брентфорд" забил из офсайда? Мы говорим то, чему они научили нас с августа, это явно офсайд.

У нас было много хороших моментов, много шансов. Было трудно получить настоящие голевые моменты, но у нас есть большой импульс в разных фазах игры", – рассказал испанский наставник.