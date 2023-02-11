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Артета: Мы разочарованы, потому что мы хотели три очка

Англия
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Коуч "канониров" подвел итоги домашней ничьи

Артета: Мы разочарованы, потому что мы хотели три очка

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал ничью с "Брентфордом" в рамках 23-го тура АПЛ.

"Мы разочарованы, потому что мы хотели три очка. Мы забили гол, это было о контроле игры и стандартных положений, но мы не контролировали ни один из этих аспектов.

"Брентфорд" забил из офсайда? Мы говорим то, чему они научили нас с августа, это явно офсайд.

У нас было много хороших моментов, много шансов. Было трудно получить настоящие голевые моменты, но у нас есть большой импульс в разных фазах игры", – рассказал испанский наставник.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Брентфорд
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Источник:
BBC

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