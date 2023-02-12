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Испытание для лидера. Арсенал - Брентфорд 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Арсенал - Брентфорд, чемпионат Англии, 11 февраля 2023
фото - Getty Images
Вашему вниманию видео обзор матча Арсенал - Бретфорд, которые встречались в 23-м туре английской Премьер-лиги. Лидер обладал ощутимым территориальным преимуществом, но нельзя сказать, что игра была в одни ворота – Брентфорд отвечал и неоднократно мог забить мяч в сетку. В конце концов гости это сделали, но уже после того, как Троссар открыл счет. Тот самый Троссар, который стал альтернативой трансферу Мудрика. Александр Зинченко, к слову, отыграл весь матч.
Английская Премьер-лига. 23-й тур
11 февраля. Лондон. Эмирейтс Стедиум
Арсенал – Брентфорд 1:1
Голы: Троссар 66 – Тони 74
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