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Волевая победа лисов. Лестер – Тоттенхэм 4:1. Видео голов и обзор матча

Англия
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"Шпоры" очень неудачно сыграли в обороне

Волевая победа лисов. Лестер – Тоттенхэм 4:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию представляем видеообзор матча 23-го тура АПЛ, в котором "Лестер" дома разгромил "Тоттенхэм". "Шпоры" открыли счет на 14 минуте, но еще до перерыва пропустили трижды. Во втором тайме "лисы" не только уберегли преимущество, но и смогли его развить, под занавес матча забив четвертый гол. Благодаря этой победе "Лестер" теперь на 13-м месте.

"Лестер" – "Тоттенхэм" 4:1

Голы: Мэнди 23, Мэддисон 25, Ихеаначо 45+4, Барнс 81 – Бентанкур 14

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Лестер Сити
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