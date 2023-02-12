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VAR не заметил офсайд в голе Брентфорда в ворота Арсенала

Англия
(1 голосов)

Серьезная ошибка видеоассистента

VAR не заметил офсайд в голе Брентфорда в ворота Арсенала

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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“Арсенал” во втором туре АПЛ подряд потерял очки, сыграв вничью с “Брентфордом” (1:1) на своем поле.

На результат, который может серьезно повлиять на расклад в чемпионской гонке, повлияла ошибка рефери.

“Брентфорд” свой гол забил после стандарта, и судья VAR Ли Мейсон проверял голевой эпизод в начальной фазе, когда Пиннок мог оказаться в офсайде, опередив Габриэла. Положения вне игры не было, однако рефери не проверил эпизод в поздней фазе, когда ближе защитников “Арсенала” к воротам был хавбек “Брентфорда” Нергор, отдавший голевой пас на Тоуни.

VAR не заметил офсайд в голе Брентфорда в ворота Арсенала - изображение 1

“Правда в том, что VAR не провел линии в эпизоде, когда Нергор над пас на Тоуни, находясь в положении вне игры. Это человеческая ошибка. Если бы линии были проведены, гол был бы отменен”, – сказал судейский эксперт Крис Фой в комментарии Mail on Sunday.

“Это был офсайд, – сказал после матча разозленный Артета. – Они не объяснили, почему гол не был отменен. Возможно они дадут свое объяснение позже. Сегодня я его не получил”.

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В статье: Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Брентфорд АПЛ VAR
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