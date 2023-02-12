VAR не заметил офсайд в голе Брентфорда в ворота Арсенала

“Арсенал” во втором туре АПЛ подряд потерял очки, сыграв вничью с “Брентфордом” (1:1) на своем поле.

На результат, который может серьезно повлиять на расклад в чемпионской гонке, повлияла ошибка рефери.

“Брентфорд” свой гол забил после стандарта, и судья VAR Ли Мейсон проверял голевой эпизод в начальной фазе, когда Пиннок мог оказаться в офсайде, опередив Габриэла. Положения вне игры не было, однако рефери не проверил эпизод в поздней фазе, когда ближе защитников “Арсенала” к воротам был хавбек “Брентфорда” Нергор, отдавший голевой пас на Тоуни.

“Правда в том, что VAR не провел линии в эпизоде, когда Нергор над пас на Тоуни, находясь в положении вне игры. Это человеческая ошибка. Если бы линии были проведены, гол был бы отменен”, – сказал судейский эксперт Крис Фой в комментарии Mail on Sunday.

“Это был офсайд, – сказал после матча разозленный Артета. – Они не объяснили, почему гол не был отменен. Возможно они дадут свое объяснение позже. Сегодня я его не получил”.