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VAR не заметил офсайд в голе Брентфорда в ворота Арсенала
Серьезная ошибка видеоассистента
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Арсенал” во втором туре АПЛ подряд потерял очки, сыграв
На результат, который может серьезно повлиять на расклад в чемпионской гонке, повлияла ошибка рефери.
“Брентфорд” свой гол забил после стандарта, и судья VAR Ли Мейсон проверял голевой эпизод в начальной фазе, когда Пиннок мог оказаться в офсайде, опередив Габриэла. Положения вне игры не было, однако рефери не проверил эпизод в поздней фазе, когда ближе защитников “Арсенала” к воротам был хавбек “Брентфорда” Нергор, отдавший голевой пас на Тоуни.
“Правда в том, что VAR не провел линии в эпизоде, когда Нергор над пас на Тоуни, находясь в положении вне игры. Это человеческая ошибка. Если бы линии были проведены, гол был бы отменен”, – сказал судейский эксперт Крис Фой в комментарии Mail on Sunday.
“Это был офсайд, – сказал после матча разозленный Артета. – Они не объяснили, почему гол не был отменен. Возможно они дадут свое объяснение позже. Сегодня я его не получил”.
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