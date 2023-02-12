Аутсайдер АПЛ второй раз за сезон уволил тренера

Английский “Саутгемптон” на своем официальном сайте объявил об отставке главного тренера Натана Джонса. Его два помощника – Крис Коэн и Алан Шихан – также покинули клуб.

За подготовку к следующему матчу будет отвечать тренер первой команды Рубен Селлес. В этом сезоне "святые" под его руководством с приставкой "и. о.” уже провели один матч: в серии пенальти победили "Шеффилд Уэнсдей" в Кубке лиги.

Это уже вторая отставка "Саутгемптона" в этом сезоне. Клуб также уволил Ральфа Хазенхюттля 7 ноября прошлого года.

Натан Джонс провел во главе команды 14 матчей во всех турнирах. В восьми поединках АПЛ его подопечные проиграли семь раз, одержав победу только над "Эвертоном". В Кубке лиги "святые" дошли до полуфинала и уступили "Ньюкаслу", а в Кубке Англии квалифицировались в 1/8 финала, где еще встретятся с "Гримсби".

Сейчас “Саугемптон” замыкает турнирную таблицу АПЛ, отставая от спасительной 17-й позиции на четыре очка. "Святые" заработали 15 зачетных пунктов за 22 игры.