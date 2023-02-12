  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Аутсайдер АПЛ второй раз за сезон уволил тренера
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аутсайдер АПЛ второй раз за сезон уволил тренера

Англия
Обновлено
(1 голосов)

У Джонса пошло еще хуже, чем у Хазенхюттля

Аутсайдер АПЛ второй раз за сезон уволил тренера

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Английский “Саутгемптон” на своем официальном сайте объявил об отставке главного тренера Натана Джонса. Его два помощника – Крис Коэн и Алан Шихан – также покинули клуб.

За подготовку к следующему матчу будет отвечать тренер первой команды Рубен Селлес. В этом сезоне "святые" под его руководством с приставкой "и. о.” уже провели один матч: в серии пенальти победили "Шеффилд Уэнсдей" в Кубке лиги.

Это уже вторая отставка "Саутгемптона" в этом сезоне. Клуб также уволил Ральфа Хазенхюттля 7 ноября прошлого года.

Натан Джонс провел во главе команды 14 матчей во всех турнирах. В восьми поединках АПЛ его подопечные проиграли семь раз, одержав победу только над "Эвертоном". В Кубке лиги "святые" дошли до полуфинала и уступили "Ньюкаслу", а в Кубке Англии квалифицировались в 1/8 финала, где еще встретятся с "Гримсби".

Сейчас “Саугемптон” замыкает турнирную таблицу АПЛ, отставая от спасительной 17-й позиции на четыре очка. "Святые" заработали 15 зачетных пунктов за 22 игры.

По теме
yellow-arrow
VAR не заметил офсайд в голе Брентфорда в ворота Арсенала
yellow-arrow
Мудрика уже тролят, у Малиновского все круто, Рух - что-то невероятное. Влог Роберто Моралеса
yellow-arrow
Волевая победа лисов. Лестер – Тоттенхэм 4:1. Видео голов и обзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: "Саутгемптон" Ральф Хазенхюттль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде