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Тен Хаг: Если мы хотим возродить Манчестер Юнайтед, нам нужно по два топ-игрока на каждую позицию

Англия
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Коуч считает, что без финансовых вложений не обойтись

Тен Хаг: Если мы хотим возродить Манчестер Юнайтед, нам нужно по два топ-игрока на каждую позицию

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг высказался о потенциале игроков своей команды:

"Я доволен Магуайром. Думаю, что он действительно хорошо прогрессирует, и он действительно хорош в матчах, в которых играет. Но у нас большая конкуренция. Правоногий Гарри — серьезный конкурент Рафаэлю Варану, который также является блестящим игроком.

Но если если мы хотим возродить "Манчестер Юнайтед", нам нужны топ-игроки, по два на каждую позицию, потому что мы хотим играть в стольких турнирах.

У нас есть определенные позиции, на которых не хватает класса, и так не должно быть, если мы хотим бороться за самые высокие трофеи", - сказал тренер.

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В статье: АПЛ Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
Mirror

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