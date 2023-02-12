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Тен Хаг: Если мы хотим возродить Манчестер Юнайтед, нам нужно по два топ-игрока на каждую позицию
Коуч считает, что без финансовых вложений не обойтись
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг высказался о потенциале игроков своей команды:
"Я доволен Магуайром. Думаю, что он действительно хорошо прогрессирует, и он действительно хорош в матчах, в которых играет. Но у нас большая конкуренция. Правоногий Гарри — серьезный конкурент Рафаэлю Варану, который также является блестящим игроком.
Но если если мы хотим возродить "Манчестер Юнайтед", нам нужны топ-игроки, по два на каждую позицию, потому что мы хотим играть в стольких турнирах.
У нас есть определенные позиции, на которых не хватает класса, и так не должно быть, если мы хотим бороться за самые высокие трофеи", - сказал тренер.
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