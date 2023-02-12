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АПЛ. Лидс - Манчестер Юнайтед 0:2. Кто как не Рашфорд
МЮ удалось взять три очка в очень непростом матче
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Манчестер Юнайтед” временно поднялся на второе место, победив “Лидс” во втором матче между командами за пять дней. В среду на “Олд Траффорд” экс-команда Джесси Марша забила первой два гола, и “Юнайтед” пришлось отыгрываться (2:2). Сегодня “Лидс”, которым продолжает руководить бывший футзальный тренер Майкл Скубала, снова не раз мог забивать первым, но не воспользовался своими шансами. У “Юнайтед” вновь свое качество продемонстрировал Маркус Рашфорд, затем еще один гол забил 18-летний Гарначо.
Эрик тен Хаг немного удивил со стартовым составом. Можно было ожидать появления в основе Джейдона Санчо, но не пару центрбеков Шоу и Магуайр. Фланговый защитник МЮ ранее уже играл в центре, но в паре с Вараном. Сегодня французский бек отдыхал перед противостоянием с “Барселоной” в Лиге Европы.
Джесси Марш покинул “Лидс”, но команда продолжает следовать принципам американского тренера. “Лидс” старался сделать игру как можно хаотичней, и был в этом успешен. Мяч редко задерживался в центре поля, а скорее летал от штрафной до штрафной, но и до ударов дело доходило редко.
17’ Finely balanced at Elland Road so far, #LUFC applying the pressure early on, Man Utd happy to sit back, whilst challenges fly in and yellow cards are produced. 0-0 pic.twitter.com/DCiOT8ljtY— Leeds United (@LUFC) February 12, 2023
Тен Хаг понимал, что без Каземиро, Эриксена и еще и Мартинеса, который остался в запасе, его команде будет сложно начинать атаки, поэтому Далот, Магуайр и Шоу разыгрывали во владении играли трех центрбеков, а Маласия оставался выше. Нельзя сказать, что план тренера МЮ работал. Магуайр много ошибался, терялись при такой игре центрхавы МЮ Фред и Забитцер.
“Лидс” мог несколько раз забивать после ошибок соперника во владении, в частности пару моментов было у Саммервилла. Но и “Юнайтед” свой момент в конце тайма получил после неудачного паса центрбека “Лидса” Вебера. Фернандеш вышел на ворота, но ударил прямо в кипера “Лидса” Мелье.
Хозяева прекрасно начали второй тайм, у МЮ были все те же проблемы с началом атак. Рашфорд и Санчо менялись флангами, но без удачного продвижения к воротам Мелье.
Тен Хагу это не нравилось, он наконец-то выпустл на поле Мартинеса и Гарначо. Шоу переместился на фланг.
Замены тренера МЮ сработали не сразу, но все же результат был. Именно Шоу выполнил кросс на Рашфорда, который во втором подряд матче забивает “Лидсу” головой с позиции центрфорварда.
Marcus Rashford's now scored 21 competitive goals for Manchester United in 2022-23, one off his all-time seasonal record for the club (22 from 44 apps in 2019-20).#MUFC | #LEEMUN pic.twitter.com/OOGP7UMqNn— Opta Analyst (@OptaAnalyst) February 12, 2023
“Лидс” раскрылся и за десять минут пропустил еще трижды, правда у Рашфорда и Вегорста были явные офсайды, только гол Гарначо был чистым.
2:0 – “Лидсу” нужно поторапливаться с поиском тренера, “Юнайтед” должен благодарить Рашфорда, который продолжает после ЧМ забивать едва ли не в каждом матче.
Academy graduates proving decisive on the fiercest stage.— Manchester United (@ManUtd) February 12, 2023
United, that. #MUFC || #LEEMUN pic.twitter.com/L6hQhrYRZD
Чемпионат Англии, 23-й тур. Лидс, “Элланд Роуд”
“Лидс” – “Манчестер Юнайтед” 0:2
Голы: Рашфорд 80, Гарначо 85
"Лидс": Мелье – Фирпо, Вебер, Кох, Эйлинг – Адамс, Маккенни (Гринвуд 86) – Ньонто, Харрисон (Ааронсон 73), Саммервилл – Бамфорд (Рюттер 58)
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа – Маласиа (Мартинес 61), Шоу, Магуайр, Далот (Уан-Биссака 73) – Фред, Забитцер – Рашфорд (Эланга 90+1), Фернандеш, Санчо (Гарначо 61) – Вегорст
Предупреждения: Фирпо 18, Маккенни 40 – Фред 21
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