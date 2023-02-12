Художник после инженера. Как Де Дзерби изменяет Брайтон, построенный Поттером

В этот уикенд Брайтон ездил в гости к Кристалу Пеласу. В прошлом сезоне это было бы противостояние двух крепких, молодых и симпатичных команд из середины таблицы. Но сейчас это матч явного фаворита и претендента на еврокубки против молодой и симпатичной команды. Ничья в этом матче однозначно воспринимается как потеря очков Брайтоном.

Команда сильно изменилась в этом сезоне. Одна из главных причин – неожиданная смена тренера. В конце сентября после первых 6 матчей чемпионата Челси выкупил контракт Грэма Поттера. Английский тренер являлся полноценным инженером этой команды. Он превратил безликую команду в идейную и яркую. А борьба за выживание постепенно сменилась борьбой за ТОП-10. Казалось бы, его уход обернется катастрофой для клуба.

Новый тренер должен был соответствовать очень высокой планке ожиданий. Это взял на себя хорошо знакомый итальянским и украинским болельщикам Роберто Де Дзерби. Но прошло пять месяцев, и мы говорим не просто об отсутствии катастрофы, а об ощутимом прогрессе команды.

Что же сделал Де Дзерби и как он изменил этот Брайтон? Такой вопрос задали полузащитнику Брайтона Алексису Мак Аллистеру. Вот его ответ:

«На самом деле у них много общего. Оба хотят владеть мячом и давить высоко, но с точки зрения повседневной работы все по-другому. Де Дзерби более сосредоточен на тактике, его тренировки менее трудны физически, но вы всегда должны быть сосредоточены на психологическом уровне. Оба метода интригуют, оба чрезвычайные тренера».

Но есть и заметные не только внутри изменения — игровые и ментальные. Попробуем разобраться в них. Начнём, конечно, с игровых.

Новый Брайтон - смесь доминирования с риском

Под руководством Поттера Брайтона был сильным. Прессинг, контроль мяча, позиционная игра. Команда играла с позиции силы даже против более именитых соперников. Но их игра во времена Поттера была рассудительной и нерискованной. Брайтон, как и большинство топ-клубов, использовал владение как элемент защиты. Также долго держали мяч, чтобы найти пространство в обороне. Как и большинство, адаптировались под соперника. Но делали все это достаточно успешно.

Игру команды при новом тренере можно называть более рискованной и авантюрной. Это проявляется в частности в прессинге. Хотя интенсивность по сравнению с прошлым тренером почти не изменилась, но Роберто просит игроков более агрессивно идти в отбор. Это приносит свои плоды: 2,3 удара за игру после отборов на чужой трети — лучший результат среди всех английских команд. (При Поттере было 1,7 удара в таких ситуациях).

Также риск проявляется в контроле мяча. Мак Аллистер отметил, что оба тренера любят владение мячом, но есть определенная разница. Ее подметил Юрген Клопп:

«Кто мог бы подумать, что статистика владения может возрасти после Поттера? Мистер Де Дзерби, очевидно, тоже любит владеть мячом, поэтому они действительно играют хорошо и полны уверенности».

Под руководством Де Дзерби действительно существенно вырос процент владения (с 50.4% до 59.6%). Выросло количество передач за матч (с 337 до 468). А количество длинных передач уменьшилось на 25%.

Но при этом их владение не похоже на большинство топ-клубов. Их игра слишком рискованна. Новый Брайтон предполагает 9.9 потерь мяча на своей трети поля, это очень много. При старом режиме у них было только 6,5 таких потерь за игру. И итальянский тренер верит, что в долгосрочной перспективе этот риск сделает команду лучше. И пока нет причин не верить ему.

Философия Де Дзерби такова: никакого стерильного контроля, каждое владение должно быть вертикальным и динамичным. Но при этом должно создаваться короткими и средними передачами внизу.

Брайтон не катает мяч, чтобы найти пространство – они выманивают соперника в прессинг и сами провоцируют создание этого пространства. А затем разрывают его за счет коротких передач и продуманных комбинации.

При розыгрыше в первой линии остаются только два центральных защитника, хотя большинство команд привлекают трех игроков на этом этапе. Почти вся команда размещается на своей половине поля, чтобы создавать варианты для короткого паса. Это провоцирует соперников прессинговать выше. Ливерпуль против команды Де Дзерби выходил в прессинг семью игроками. Но Брайтон знает, что делать под давлением. Они разыгрывали комбинации на третьего игрока через центр, вратарь отдал острые, вертикальные передачи. Команда непринужденно и изысканно разбивала прессинг Ливерпуля.

Потрясающая смелость. Это даже не смелость, это самоуверенность на грани наглости. Конечно, Ливерпуль был не в лучшей форме, и их прессинг далек от идеального. Но Брайтон играет так против любых соперников. Цена ошибки очень велика, но им удается делать это успешно.

За счет такой игры свободу и пространство получает атакующее звено команды Митома, Марч, Лаллана и Троссар (до трансфера). Эти молодые люди прекрасно действуют на открытом пространстве, а новая модель игры раскрывает их как можно лучше.

Троссар проводил свой лучший сезон в Англии. 7 голов и 2 ассиста в 16 матчах. Его эффективность поражала не только зрителей и журналистов, но и скаутов Арсенала. В итоге лондонский клуб заплатил почти 28 миллионов фунтов за игрока, у которого оставалось полгода контракта. Это хорошие деньги, можно поблагодарить нового тренера за это.

Митома проводит первый сезон в АПЛ. Даже если не брать его прекрасный дриблинг и игру один в один, его атакующие показатели все равно безумны. В 20 матчах во всех соревнованиях у него 7 голов. В прошлом сезоне в чемпионате Бельгии (!) у него было 7 голов в 28 матчах. Думаю, не нужно объяснять разницу между чемпионатом Бельгии и АПЛ.

Уже ветеран Адам Лаллана переживает вторую юность. Под руководством Де Дзерби у него 3 гола + 1 ассист в 14 матчах. При Поттере у него был 1 гол+2 ассиста в 59 матчах.

Лучший сезон в карьере проводит и Солли Марч. У него 4 гола и 4 ассиста в 20 матчах этого сезона. Следует ли говорить, что все результативные действия были предприняты в 14 матчах под руководством Де Дзерби?

Высокая планка амбиций и измененная ментальность игроков и клуба

То, как по-новому раскрываются игроки, подводит нас к другому влиянию Де Дзерби. Мы говорили о прогрессе игроков атаки, но все остальные тоже прогрессируют. Тренер глобально изменил ментальность команды.

Он открыто заговорил о еврокубковых мечтах и амбициях. Во времена Поттера такие слова были табуированы, будто Лига Европы называлась «Лига Европы Волдеморта». Грэм говорил, что для команды большое достижение просто играть в АПЛ. Поттер занижал планку ожиданий и снижал давление на себя.

Роберто — наоборот, повышает ставки и поднимает планку:

«Я не знаю, сможем ли мы достичь еврокубков. Но я знаю, что мы должны поднять планку. Я не волнуюсь, достигнем мы ее или нет. Еще больше меня волнует, если цель будет очень низкой — мы не будем конкурировать в играх с большой шестеркой».

А вот первые слова Де Дзерби после победы 5:1 над Мидлсбро в Кубке Англии:

«Я все еще злой из-за вылета от Чарльтона в Кубке Лиги».

Не о мощной игре своей команды, не о пяти голах в выездной игре впервые с 2009 года или о невероятном голе Мак Аллистера. Он говорит о поражении от Чарльтона, хотя это было две недели назад. Большинство тренеров занижают важность Кубка Лиги, а итальянец наоборот показывает, что этот турнир был важным и не скрывает разочарования.

«Для меня голова является важнейшей частью любой работы. Я хочу видеть 11 игроков с таким же менталитетом, как в прошлой игре против Вулверхэмптона. Чтобы они не задумывались, кубок это, Премьер-лига или товарищеская игра. Должен быть одинаковый подход к Манчестеру Сити и к команде с последнего места». – говорит Роберто.

Он также смог разрушить проклятие xG, лежавшее на команде во времена Поттера. В каждом из трех сезонов Грэма Брайтон забивал гораздо меньше, чем создавал. Всего за это время они недозабили 27 (!) голов.

Сейчас они многое создают, но еще больше забивают. Де Дзерби отмечает, что команда может и должна бороться за более высокие результаты. И игроки ощущают этот посыл и энергию тренера. При Поттере клуб считался смелым андердогом, но для них это был комфортный статус. И игрой, и словами Де Дзерби позиционирует Брайтон как более амбициозный проект.

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Если сузить сравнение к личным впечатлениям:

Грэм Поттер — инженер, строивший механизм, который сможет эффективно работать. Не революционное изобретение, но механизм таки был эффективным.

Де Дзерби — художник. Его Брайтон – смелое, авангардное искусство. Это большой риск, но одновременно возможность сделать что-то прогрессивное.

Когда Роберто возглавил Брайтон, максимальной планкой ожиданий было удержать клуб на том же уровне, что и Поттер. На этом сходились все: и болельщики с журналистами, и, думаю, руководство. Сейчас команду всерьез рассматривают как претендента на еврокубки. Даже если это не удастся, Де Дзерби уже многое сделал — изменил восприятие Брайтона. В первую очередь внутри самого клуба.

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