Гвардиола об обвинениях АПЛ: Это была наша вина, что Джеррард подскользнулся на Энфилде?

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал обвинения АПЛ в возможных нарушениях клубом финансового фэйр-плей и рассказал о своем отношении к титулам, которые "горожане" завоевали во время его руководства.

"Эти моменты принадлежат нам. Они абсолютно принадлежат нам независимо от того, какое решение вынесут.

Гол Серхио Агуэро в 2012 году, когда подскользнулся Балотелли. Я не знаю, несем ли мы ответственность за то, что Стивен Джеррард подскользнулся на "Энфилде". Это была наша вина? Я уважаю Стивена Джеррарда, но этот момент принадлежит нам.

Моменты, которые мы прожили за эти годы вместе, решит Премьер-лига… Но я знаю, что мы выиграли и как мы это выиграли. Я знаю, какие усилия мы приложили. Если что-то произошло в 2009 или 2010 годах, это не изменит ни секунды", - рассказал испанский коуч.