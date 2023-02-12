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Гвардиола об обвинениях АПЛ: Это была наша вина, что Джеррард подскользнулся на Энфилде?
Решение лиги не изменит отношения Пепа к титулам "Ман Сити"
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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал
"Эти моменты принадлежат нам. Они абсолютно принадлежат нам независимо от того, какое решение вынесут.
Гол Серхио Агуэро в 2012 году, когда подскользнулся Балотелли. Я не знаю, несем ли мы ответственность за то, что Стивен Джеррард подскользнулся на "Энфилде". Это была наша вина? Я уважаю Стивена Джеррарда, но этот момент принадлежит нам.
Моменты, которые мы прожили за эти годы вместе, решит Премьер-лига… Но я знаю, что мы выиграли и как мы это выиграли. Я знаю, какие усилия мы приложили. Если что-то произошло в 2009 или 2010 годах, это не изменит ни секунды", - рассказал испанский коуч.
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