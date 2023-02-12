  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гвардиола об обвинениях АПЛ: Это была наша вина, что Джеррард подскользнулся на Энфилде?
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола об обвинениях АПЛ: Это была наша вина, что Джеррард подскользнулся на Энфилде?

Англия
(1 голосов)

Решение лиги не изменит отношения Пепа к титулам "Ман Сити"

Гвардиола об обвинениях АПЛ: Это была наша вина, что Джеррард подскользнулся на Энфилде?

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал обвинения АПЛ в возможных нарушениях клубом финансового фэйр-плей и рассказал о своем отношении к титулам, которые "горожане" завоевали во время его руководства.

"Эти моменты принадлежат нам. Они абсолютно принадлежат нам независимо от того, какое решение вынесут.

Гол Серхио Агуэро в 2012 году, когда подскользнулся Балотелли. Я не знаю, несем ли мы ответственность за то, что Стивен Джеррард подскользнулся на "Энфилде". Это была наша вина? Я уважаю Стивена Джеррарда, но этот момент принадлежит нам.

Моменты, которые мы прожили за эти годы вместе, решит Премьер-лига… Но я знаю, что мы выиграли и как мы это выиграли. Я знаю, какие усилия мы приложили. Если что-то произошло в 2009 или 2010 годах, это не изменит ни секунды", - рассказал испанский коуч.

По теме
yellow-arrow
Тен Хаг: Рашфорд - отличный нападающий, он забивает левой ногой, правой и головой
yellow-arrow
АПЛ. Манчестер Сити – Астон Вилла 3:1. Теперь отрыв от Арсенала три очка
yellow-arrow
Мудрика уже тролят, у Малиновского все круто, Рух - что-то невероятное. Влог Роберто Моралеса
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Сити Пеп Гвардиола
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
The Guardian

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Romerik (YNWA)
12.02.2023 в 20:28
Маніпулятор х*єв. Причому тут Балотеллі і Джеррард до фін маніпуляцій. Відводить тему в інший бік
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде