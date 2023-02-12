Тен Хаг: Рашфорд - отличный нападающий, он забивает левой ногой, правой и головой

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал гостевую победу над "Лидсом" в матче 23-го тура АПЛ.

"Игра была напряженной, что было ожидаемо. В начале мы были недостаточно спокойны, мы принимали плохие решения по работе с мячом, слишком беспокойны. Однако после замен мы стали немного спокойнее, мы начали немного больше диктовать игру.

Маркус Рашфорд – отличный нападающий, он забивает левой ногой, правой и головой. Важно сохранять концентрацию на протяжении всей игры, а также реализовывать моменты, и у него эти навыки есть.

На счет игры против "Барсы" в Лиге Европы? Это будет отличная игра, два больших клуба хотят перезагрузиться, и мы действительно с нетерпением ждем этого поединка", - рассказал коуч "красных дьяволов".