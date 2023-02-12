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Тен Хаг: Рашфорд - отличный нападающий, он забивает левой ногой, правой и головой
Коуч "МЮ" о гостевой победе
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал
"Игра была напряженной, что было ожидаемо. В начале мы были недостаточно спокойны, мы принимали плохие решения по работе с мячом, слишком беспокойны. Однако после замен мы стали немного спокойнее, мы начали немного больше диктовать игру.
Маркус Рашфорд – отличный нападающий, он забивает левой ногой, правой и головой. Важно сохранять концентрацию на протяжении всей игры, а также реализовывать моменты, и у него эти навыки есть.
На счет игры против "Барсы" в Лиге Европы? Это будет отличная игра, два больших клуба хотят перезагрузиться, и мы действительно с нетерпением ждем этого поединка", - рассказал коуч "красных дьяволов".
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