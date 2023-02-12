Гвардиола: Ман Сити - не та команда, которая хорошо показывает себя в переходных фазах игры

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился мыслями после домашней победы над "Астон Виллой" в рамках 23-го тура АПЛ.

"Сегодня мы провели действительно хорошую игру. К сожалению, наши лучшие моменты пришлись на вторую половину встречи. Во втором тайме мы играли лучше, чем в первом. У нас было ощущение, что мы можем забить больше голов. Однако потом мы пропустили гол, но вместе с тем мы продемонстрировали хороший показатель владения мячом.

Мы не та команда, хорошо показывающая себя в переходных фазах игры. У нас лучше выходит играть в контроль мяча. Однако наше умение наращивать темп во время игры должно быть быстрее. Но в целом игра была действительно очень хорошей", – рассказал испанский коуч.