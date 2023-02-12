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Гвардиола: Ман Сити - не та команда, которая хорошо показывает себя в переходных фазах игры

Англия
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Наставник "горожан" про победу над "Астон Виллой"

Гвардиола: Ман Сити - не та команда, которая хорошо показывает себя в переходных фазах игры

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился мыслями после домашней победы над "Астон Виллой" в рамках 23-го тура АПЛ.

"Сегодня мы провели действительно хорошую игру. К сожалению, наши лучшие моменты пришлись на вторую половину встречи. Во втором тайме мы играли лучше, чем в первом. У нас было ощущение, что мы можем забить больше голов. Однако потом мы пропустили гол, но вместе с тем мы продемонстрировали хороший показатель владения мячом.

Мы не та команда, хорошо показывающая себя в переходных фазах игры. У нас лучше выходит играть в контроль мяча. Однако наше умение наращивать темп во время игры должно быть быстрее. Но в целом игра была действительно очень хорошей", – рассказал испанский коуч.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник:
BBC

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