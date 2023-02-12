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Гвардиола установил рекорд по количеству побед за первые 250 матчей в АПЛ
Пеп побил рекорд Клоппа
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 23-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити"
Этот матч стал
Таким образом, 52-летний специалист побил рекорд коуча "Ливерпуля" Юргена Клоппа по этому показателю - у немецкого тренера 160 побед за первые 250 матчей в рамках АПЛ.
В ТОП-5 лучших по этому показателю вошли Жозе Моуриньо (158 побед), Арсен Венгер (146) и Рафаэль Бенитес (138).
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