Гвардиола установил рекорд по количеству побед за первые 250 матчей в АПЛ

В рамках 23-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" дома обыграл "Астон Виллу" - со счетом 3:1.

Этот матч стал 250-м для Пепа Гвардиолы на посту главного тренера "Ман Сити". В частности, за этот промежуток времени испанский наставник во главе "горожан" одержал 184 победы.

Таким образом, 52-летний специалист побил рекорд коуча "Ливерпуля" Юргена Клоппа по этому показателю - у немецкого тренера 160 побед за первые 250 матчей в рамках АПЛ.

В ТОП-5 лучших по этому показателю вошли Жозе Моуриньо (158 побед), Арсен Венгер (146) и Рафаэль Бенитес (138).