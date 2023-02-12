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Гвардиола установил рекорд по количеству побед за первые 250 матчей в АПЛ

Англия
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Пеп побил рекорд Клоппа

Гвардиола установил рекорд по количеству побед за первые 250 матчей в АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 23-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" дома обыграл "Астон Виллу" - со счетом 3:1.

Этот матч стал 250-м для Пепа Гвардиолы на посту главного тренера "Ман Сити". В частности, за этот промежуток времени испанский наставник во главе "горожан" одержал 184 победы.

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Таким образом, 52-летний специалист побил рекорд коуча "Ливерпуля" Юргена Клоппа по этому показателю - у немецкого тренера 160 побед за первые 250 матчей в рамках АПЛ.

В ТОП-5 лучших по этому показателю вошли Жозе Моуриньо (158 побед), Арсен Венгер (146) и Рафаэль Бенитес (138).

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник:
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