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Гвардиола: Возможно, глубина состава Ман Сити сейчас самая маленькая в АПЛ

Англия
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По мнению Пепа, в его распоряжении 18-19 игроков

Гвардиола: Возможно, глубина состава Ман Сити сейчас самая маленькая в АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола после победы над "Астон Виллой" поделился мнениями по поводу кадровой ситуации в команде и ходом дел в турнирной таблице АПЛ.

"У нас всего 18-19 игроков. Наша глубина состава настолько мала, возможно, на сегодняшний день самая маленькая в Премьер-лиге. Важно, что у нас нет травм. У нас есть невероятная методика тренировок, чтобы управлять усталостью команды и избегать травм. У нас отличные врачи и физиотерапевты, я борюсь за это много лет.

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Очная встреча с "Арсеналом"? У лондонцев есть игра в запасе. Мы увидим результаты после всех игр, когда Премьер-лига закончится. Но мы едем в Лондон, чтобы попытаться победить. Когда одна команда зарабатывает 50 очков в первом круге, это только потому, что они очень хорошо смотрятся. Сегодня мы сократили разрыв в таблице, потому что игра моей команды была действительно очень хорошей", – рассказал испанский коуч.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Манчестер Сити Гвардиола
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Источник:
BBC

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