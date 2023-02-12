Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гвардиола: Возможно, глубина состава Ман Сити сейчас самая маленькая в АПЛ
По мнению Пепа, в его распоряжении 18-19 игроков
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола после
"У нас всего 18-19 игроков. Наша глубина состава настолько мала, возможно, на сегодняшний день самая маленькая в Премьер-лиге. Важно, что у нас нет травм. У нас есть невероятная методика тренировок, чтобы управлять усталостью команды и избегать травм. У нас отличные врачи и физиотерапевты, я борюсь за это много лет.
Очная встреча с "Арсеналом"? У лондонцев есть игра в запасе. Мы увидим результаты после всех игр, когда Премьер-лига закончится. Но мы едем в Лондон, чтобы попытаться победить. Когда одна команда зарабатывает 50 очков в первом круге, это только потому, что они очень хорошо смотрятся. Сегодня мы сократили разрыв в таблице, потому что игра моей команды была действительно очень хорошей", – рассказал испанский коуч.
Популярное сейчас
- "Молюсь за вас": комментатор, который назвал Малиновского русским, извинился перед украинцем
- Мудрика уже тролят, у Малиновского все круто, Рух - что-то невероятное. Влог Роберто Моралеса
- Экс-защитник "Динамо" захотел перейти в российский клуб, но трансфер заблокировали в его стране
- Сделал по красоте. Мудрик положил гол-красавец на тренировке Челси - ВИДЕО
- Красотка дня. Очаровательная девушка товарища Забарного по линии обороны Борнмута. ФОТО
- Красотка дня. Жена обидчика сборной Украины и нового товарища по команде Забарного. ФОТО