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Эмилиано Мартинес не спас. Манчестер Сити – Астон Вилла 3:1. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Манчестер Сити – Астон Вилла, английская Премьер-лига, 12 февраля 2023
фото - Getty Images
Вашему вниманию видео обзор матча Манчестер Сити – Астон Вилла, которые встречались в 23-м туре АПЛ. Игра была сделана еще в первом тайме, когда горожане забили три гола. Примечательно, что в третьем матче подряд не отмечается Эрлинг Холанд, но в этот раз он записал на свой счет результативный пас на Гюндогана. Сити сократил отставание от Арсенала до трех очков.
Английская Премьер-лига. 23-й тур
12 февраля. Манчестер. Этихад
Манчестер Сити – Астон Вилла 3:1
Голы: Родри 4, Гюндоган 39, Марез 45+1 пен. – Уоткинс 61
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