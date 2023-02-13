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Эмилиано Мартинес не спас. Манчестер Сити – Астон Вилла 3:1. Видео голов и обзор матча

Англия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Манчестер Сити – Астон Вилла, английская Премьер-лига, 12 февраля 2023

Эмилиано Мартинес не спас. Манчестер Сити – Астон Вилла 3:1. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Манчестер Сити – Астон Вилла, которые встречались в 23-м туре АПЛ. Игра была сделана еще в первом тайме, когда горожане забили три гола. Примечательно, что в третьем матче подряд не отмечается Эрлинг Холанд, но в этот раз он записал на свой счет результативный пас на Гюндогана. Сити сократил отставание от Арсенала до трех очков.

Английская Премьер-лига. 23-й тур

12 февраля. Манчестер. Этихад

Манчестер Сити – Астон Вилла 3:1

Голы: Родри 4, Гюндоган 39, Марез 45+1 пен. – Уоткинс 61

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Манчестер Сити
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