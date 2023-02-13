Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Илон Маск может приобрести Манчестер Юнайтед. Миллиардер уже шутил об этом летом
С тех пор многое поменялось
фото из свободных источников
Основатель Space X, владелец Tesla и Twitter Илон Маск внимательно следит за ситуацией вокруг "Манчестер Юнайтед", сообщает Daily Mail. Редакция узнала это от источников, близких к процессу продажи клуба.
"Мягкий дедлайн" по приему заявок – 17-го февраля. О том, подал ли Маск заявку не сообщается, но время у миллиардера ещё есть.
Напомним, что летом, когда у "Юнайтед" была черная полоса и появились слухи о возможной будущей продаже клуба Глейзерами, Маск заявил в твиттере, что покупает клуб.
Позже миллиардер написал, что пошутил, но признался, что болеет за "манкунианцев" и если бы приобретал какой-то клуб, то это был бы "Юнайтед".
Глейзеры ожидают получить за клуб около 5 миллиардов фунтов. Состояние Маска оценивается в 150 миллиардов.
Популярное сейчас
- Посольство США призвало американцев покинуть Россию, известна причина
- Павелко разговаривал со Скрипником по поводу работы в сборной Украины - Источник
- ВСУ в воскресенье отражали атаки россиян в четырех областях
- Дерби удалось, Мудрик убедил. АПЛ. Вест Хэм Юнайтед – Челси 1:1
- Известный уличный художник посвящает работы Месси и создает шедевры в Буче и Ирпене. ФОТО
- СМИ: Сикан в Турции вырубил пьяного россиянина, который его провоцировал