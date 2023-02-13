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Илон Маск может приобрести Манчестер Юнайтед. Миллиардер уже шутил об этом летом

Англия
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С тех пор многое поменялось

Илон Маск может приобрести Манчестер Юнайтед. Миллиардер уже шутил об этом летом

фото из свободных источников

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Основатель Space X, владелец Tesla и Twitter Илон Маск внимательно следит за ситуацией вокруг "Манчестер Юнайтед", сообщает Daily Mail. Редакция узнала это от источников, близких к процессу продажи клуба.

"Мягкий дедлайн" по приему заявок – 17-го февраля. О том, подал ли Маск заявку не сообщается, но время у миллиардера ещё есть.

Напомним, что летом, когда у "Юнайтед" была черная полоса и появились слухи о возможной будущей продаже клуба Глейзерами, Маск заявил в твиттере, что покупает клуб.

Позже миллиардер написал, что пошутил, но признался, что болеет за "манкунианцев" и если бы приобретал какой-то клуб, то это был бы "Юнайтед".

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Глейзеры ожидают получить за клуб около 5 миллиардов фунтов. Состояние Маска оценивается в 150 миллиардов.

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В статье: Манчестер Юнайтед Илон Маск
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Источник:
dailymail.co.uk

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