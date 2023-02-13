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Инвесторы из Катара, связанные с правящей семьей, сделают предложение по покупке МЮ
Инвесторы не связаны с владельцами "ПСЖ"
Фото: manutd.com
Катарские инвесторы, связанные с правящей семьей, сделают официальное предложение по покупке "Манчестер Юнайтед" уже к этой пятнице, 17-го февраля, сообщает Sky Sports.
Ключевое в вопросе то, что они никак не относятся к катарским владельцам "ПСЖ".
Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани болеет за "Манчестер Юнайтед", а сами инвесторы проявили серьензое желание побороться за клуб. Тем не менее, сообщается, что они не будут переплачивать.
При этом свои предложения сделают, но уже на следующей неделе, саудовские и американские инвесторы. Джим Рэтклифф также вступит в гонку.
Глейзеры, владеющие "Юнайтед" собираются получить не менее 5 миллиардов фунтов. Само предложение состоит из одного абзаца, суммы и подтверждения средств.
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