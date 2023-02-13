  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Инвесторы из Катара, связанные с правящей семьей, сделают предложение по покупке МЮ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Инвесторы из Катара, связанные с правящей семьей, сделают предложение по покупке МЮ

Англия
(1 голосов)

Инвесторы не связаны с владельцами "ПСЖ"

Инвесторы из Катара, связанные с правящей семьей, сделают предложение по покупке МЮ

Фото: manutd.com

Новина українською

Катарские инвесторы, связанные с правящей семьей, сделают официальное предложение по покупке "Манчестер Юнайтед" уже к этой пятнице, 17-го февраля, сообщает Sky Sports.

Ключевое в вопросе то, что они никак не относятся к катарским владельцам "ПСЖ".

Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани болеет за "Манчестер Юнайтед", а сами инвесторы проявили серьензое желание побороться за клуб. Тем не менее, сообщается, что они не будут переплачивать.

При этом свои предложения сделают, но уже на следующей неделе, саудовские и американские инвесторы. Джим Рэтклифф также вступит в гонку.

Глейзеры, владеющие "Юнайтед" собираются получить не менее 5 миллиардов фунтов. Само предложение состоит из одного абзаца, суммы и подтверждения средств.

По теме
yellow-arrow
Миколенко выйдет в старте Эвертона на мерсисайдское дерби
yellow-arrow
Мудрика уже тролят, у Малиновского все круто, Рух - что-то невероятное. Влог Роберто Моралеса
yellow-arrow
Динамо предлагали защитника Тоттенхэма Эмерсона Ройала за 2 млн евро. Тогда он выступал в Бразилии
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
skysports.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде