Инвесторы из Катара, связанные с правящей семьей, сделают предложение по покупке МЮ

Катарские инвесторы, связанные с правящей семьей, сделают официальное предложение по покупке "Манчестер Юнайтед" уже к этой пятнице, 17-го февраля, сообщает Sky Sports.

Ключевое в вопросе то, что они никак не относятся к катарским владельцам "ПСЖ".

Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани болеет за "Манчестер Юнайтед", а сами инвесторы проявили серьензое желание побороться за клуб. Тем не менее, сообщается, что они не будут переплачивать.

При этом свои предложения сделают, но уже на следующей неделе, саудовские и американские инвесторы. Джим Рэтклифф также вступит в гонку.

Глейзеры, владеющие "Юнайтед" собираются получить не менее 5 миллиардов фунтов. Само предложение состоит из одного абзаца, суммы и подтверждения средств.