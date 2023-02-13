АПЛ. Ливерпуль - Эвертон 2:0. Красота контратак

“Эвертон” остается в зоне вылета. Эффект нового тренера сработал только в одном матче. Дерби полностью прошло под диктовку “Ливерпуля”. Команда Юргена Клоппа делала то, что хотела, а “Эвертон” был слишком медленным, предсказуемым и однообразным.

Шон Дайч не менял схему 4-5-1 после победы над “Арсеналом”, но вынужден был изменить форварда – травмированного Калверт-Льюина заменил 22-летний Эллис Симмс, который начинал сезон в аренде в “Сандерленде”, но зимой вернулся назад. Почему Симмс, а не более опытный французский форвард Нил Мопе или универсал Демарай Грэй? Дайч перед матчем говорил о “физическом присутствии” Симмса, и его “энергии”. Другими словами, тренеру “Эвертона” нужен был таргетмен. Но Симмс откровенно терялся на этом уровне, он не понимал движения партнеров, а во владении от него отскакивал мяч. Тактика лонгболлов не работала.

В прошлом туре полузащитникам “Эвертона” большую часть матча удавалось держать “Арсенал” подальше от своей штрафной. Отличие сегодняшнего матча было в том, что атаки “Ливерпуля” начинали его защитники – Матип и Гомес не чувствовали никаких угроз, и часто оказывались с мячом на половине поля “ирисок”. “Эвертон” был вдавлен слишком глубоко в свою половину.

Но что интересно – два своих гола “Ливерпуль” забил после контратак. Вспоминается, что Марсело Бьелса отказался возглавить “Эвертон” указывая прежде всего на проблемы со скоростью у основной группы футболистов “ирисок”. Это сегодня продемонстрировал “Ливерпуль”.

По злой иронии, “Ливерпуль” забил свой первый гол через несколько секунд после самого опасного момента “Эвертона” в матче. Ивоби выполнил угловой, Тарковски выиграл борьбу в воздухе, и пробил головой в штангу. Еще одна попытка удара (Макнил) была заблокирована, а затем “Ливерпуль” провел стремительную контратаку. Дарвин Нуньес получил мяч у своей штрафной, сделал стеночку с Салахом, и выполнил красивый рывок по флангу. Параллельным курсом мчали сразу три игрока “Ливерпуля” их всех как-то должен был крыть Миколенко, но украинский защитник вместо этого решил сместиться ближе к мячу, а затем странным образом потерял свои ворота Пикфорд, зачем-то выйдя на перехват, и Салах фактически пробивал по пустым воротам после паса Нуньеса.

Второй гол “Ливерпуль” забил сразу после перерыва. В этот раз Ивоби потерял мяч на чужой половине поля, Робертсон проскочил между двумя игроками “Эвертона”, перевел мяч на Александер-Арнольда, а фланговый бек “красных”, с небольшим рикошетом от Миколенка, выполнил прострел. Конор Коуди почему-то пролетел мяча, и на дальней штанге остался один Гакпо. Первый гол нидерландца за “Ливерпуль”.

A first Reds goal for Cody ???? pic.twitter.com/V5TE8UU6Br — Liverpool FC (@LFC) February 13, 2023

У “Эвертона” не было возможности вернуться в игру, фактически матч был проигран уже на 49-й минуте. Первое поражение Дайча во главе “ирисок”. Впереди еще много, много работы. Сегодня “Эвертон” не показал ничего. “Ливерпуль” впервые побеждает в Премьер-лиге в 2023 году и поднимается на девятое место. До четвертой позиции девять очков.

Чемпионат Англии, 23-й тур. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” – “Эвертон” 2:0

Голы: Салах 36, Гакпо 49

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Матип, Гомес, Робертсон – Хендерсон (Милнер 80), Фабиньо, Байчетич (Кейта 90) – Салах (Эллиотт 90), Нуньес (Жота 70), Гакпо (Фирмино 80)

“Эвертон”: Пикфорд – Миколенко, Тарковски, Коуди, Коулмен – Макнил (Мопе 78), Онана (Дэвис 78), Гейе, Дукуре, Ивоби – Симмс (Грэй 61)

Предупреждения: Робертсон 87 – Коуди 67, Дукуре 84, Пикфорд 87