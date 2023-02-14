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Мерсисайдское дерби. Ливерпуль – Эвертон 2:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Фото: liverpoolfc.com
В понедельник, 13 февраля, в 23-м туре чемпионата Англии состоялась мерсисайдское дерби - "Ливерпуль" на своем поле принимал "Эвертон", цвета которого защищает украинец Виталий Миколенко. Сильнее оказались красные - 2:0.
Счет открыл Мохамед Салах после паса Дарвина Нуньеса, а в начале второго тайма Коди Гакпо удвоил преимущество хозяев поля. "Ливерпуль" набрал 32 балла и поднялся на 9-е место, "Эвертон" остается в зоне вылета на 18-е месте. В активе ирисок 18 очков.
Английская Премьер-лига. 23-й тур
13 февраля. Ливерпуль. Энфилд
Ливерпуль - Эвертон 2:0
Голы: Салах, 36, Гакпо, 49
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