  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Мерсисайдское дерби. Ливерпуль – Эвертон 2:0. Видео голов и обзор матча
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мерсисайдское дерби. Ливерпуль – Эвертон 2:0. Видео голов и обзор матча

Англия
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Мерсисайдское дерби. Ливерпуль – Эвертон 2:0. Видео голов и обзор матча

Фото: liverpoolfc.com

Новина українською

В понедельник, 13 февраля, в 23-м туре чемпионата Англии состоялась мерсисайдское дерби - "Ливерпуль" на своем поле принимал "Эвертон", цвета которого защищает украинец Виталий Миколенко. Сильнее оказались красные - 2:0.

Счет открыл Мохамед Салах после паса Дарвина Нуньеса, а в начале второго тайма Коди Гакпо удвоил преимущество хозяев поля. "Ливерпуль" набрал 32 балла и поднялся на 9-е место, "Эвертон" остается в зоне вылета на 18-е месте. В активе ирисок 18 очков.

Читайте такжеСтала известна оценка Миколенко в матче с Ливерпулем

Английская Премьер-лига. 23-й тур

13 февраля. Ливерпуль. Энфилд

Ливерпуль - Эвертон 2:0

Голы: Салах, 36, Гакпо, 49

По теме
yellow-arrow
Стала известна оценка Миколенко в матче с Ливерпулем
yellow-arrow
Гакпо забил дебютный мяч за Ливерпуль в мерсисайдском дерби. У нидерландца ушло на это 7 матчей
yellow-arrow
АПЛ. Ливерпуль - Эвертон 2:0. Красота контратак
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эвертон (Ливерпуль) Ливерпуль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде