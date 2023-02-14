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Гринвуд может не сыграть за Манчестер Юнайтед до конца сезона

Англия
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Расследование может затянуться

Гринвуд может не сыграть за Манчестер Юнайтед до конца сезона

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Мейсон Гринвуд рискует не вернуться к выступлениям за "Манчестер Юнайтед" до конца сезона, несмотря на снятие обвинений, сообщает Daily Mail. Расследовние продлится до нескольких месяцев.

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При этом в клубе рассматривают продажу игрока или расторжение контракта будущим летом.

Контракт Гринвуда с "МЮ" рассчитан до лета 2025-го.

Напомним, что недавно стало известно, что суд снял все обвинения с Мейсона Гринвуда.

Англичанин обвинялся своей девушкой в насилии, сексуальном насилии, попытке изнасилования и угрозах убийством. После того, как с футболиста сняли обвинения, клуб заявил, что провелет собственное расследование, а до этого ситуацию комментировать не будет.

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В статье: Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд
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Источник:
dailymail.co.uk

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