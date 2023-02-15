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Саутгемптон хотел назначить недавно уволенного из Лидса Марша. Переговоры сорвались
Быстро трудоустроиться не вышло
Фото - https://twitter.com/LUFC/автор - невідомий
Переговоры "Саутгемптона" с Джесси Маршем сорвались, сообщает Фабрицио Романо. Стороны не договорились о длительности соглашения.
Сообщается, что Марш хотел длительный контракт, а клуб не был готов его предложить. Стороны были близки к тому, чтобы завершить сделку еще в понедельник, 13-го февраля, но теперь клуб будет искать нового кандидата.
Напомним, что Джесси Марша уволили из "Лидса" 6-го ферваля. При нем клуб не побеждал в АПЛ 7 матчей подряд.
Negotiations between Jesse Marsch and Southampton collapsed as the contract length was one of the main issues — the American coach wanted a long term deal ⚪️???????????? #SaintsFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 15, 2023
Agreement was close on Monday but talks are now off. pic.twitter.com/rAgEtCbPgd
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