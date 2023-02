Саутгемптон хотел назначить недавно уволенного из Лидса Марша. Переговоры сорвались

Переговоры "Саутгемптона" с Джесси Маршем сорвались, сообщает Фабрицио Романо. Стороны не договорились о длительности соглашения.

Сообщается, что Марш хотел длительный контракт, а клуб не был готов его предложить. Стороны были близки к тому, чтобы завершить сделку еще в понедельник, 13-го февраля, но теперь клуб будет искать нового кандидата.

Напомним, что Джесси Марша уволили из "Лидса" 6-го ферваля. При нем клуб не побеждал в АПЛ 7 матчей подряд.

Negotiations between Jesse Marsch and Southampton collapsed as the contract length was one of the main issues — the American coach wanted a long term deal ⚪️???????????? #SaintsFC



Agreement was close on Monday but talks are now off. pic.twitter.com/rAgEtCbPgd