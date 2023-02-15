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Саутгемптон хотел назначить недавно уволенного из Лидса Марша. Переговоры сорвались

Англия
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Быстро трудоустроиться не вышло

Саутгемптон хотел назначить недавно уволенного из Лидса Марша. Переговоры сорвались

Фото - https://twitter.com/LUFC/автор - невідомий

Новина українською

Переговоры "Саутгемптона" с Джесси Маршем сорвались, сообщает Фабрицио Романо. Стороны не договорились о длительности соглашения.

Сообщается, что Марш хотел длительный контракт, а клуб не был готов его предложить. Стороны были близки к тому, чтобы завершить сделку еще в понедельник, 13-го февраля, но теперь клуб будет искать нового кандидата.

Напомним, что Джесси Марша уволили из "Лидса" 6-го ферваля. При нем клуб не побеждал в АПЛ 7 матчей подряд.

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В статье: США "Саутгемптон" Джесси Марш
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