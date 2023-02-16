Артета: Чтобы побеждать Ман Сити, мы должны превзойти свой уровень

Главный тренер лондонского "Арсенала" Миккель Артета прокомментировал поражение от "Манчестер Сити" (1:3) в перенесенном матче 12-го тура чемпионата Англии.

"Это разочарование, потому что мы проиграли. Мы сами растеряли все. Это была невероятная борьба между двумя командами, но когда мы держали соперника под контролем, то просто дарили голы. С другой стороны, у нас было три больших момента, но мы их не использовали.

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Чтобы побеждать их, мы должны превзойти свой уровень. Мы сравняли счет и имели еще несколько моментов, но такие матчи решает правильная работа в штрафной. Им это удалось лучше. Мы были действительно неточны в начале игры, недостаточно хорошо читали ситуации и спешили, когда не имели никакого преимущества. Сами создавали себе проблемы. Ладно, мы можем с этим согласиться. Но то, как мы дарили голы – на этом уровне это невозможно.

Атмосфера и игра были действительно хорошими, если забыть, что мы отдали "Манчестер Сити" три гола. Я не знаю, чего еще я могу требовать от игроков, чтобы соответствовать этому уровню. Сити – лучшая команда в мире, но мы на равных с ними. Осталось сделать некоторые вещи лучше, чтобы победить их. У меня даже больше веры выиграть АПЛ, чем до матча, потому что я вижу как команда идет рядом с "Манчестер Сити". Надо двигаться дальше, через 3 дня у нас новая игра. Теперь я верю в ребят еще больше", – сказал Артета.