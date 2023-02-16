  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Артета: Чтобы побеждать Ман Сити, мы должны превзойти свой уровень
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Артета: Чтобы побеждать Ман Сити, мы должны превзойти свой уровень

Англия
(1 голосов)

Наставник "Арсенала" отреагировал на поражение своей команды

Артета: Чтобы побеждать Ман Сити, мы должны превзойти свой уровень

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер лондонского "Арсенала" Миккель Артета прокомментировал поражение от "Манчестер Сити" (1:3) в перенесенном матче 12-го тура чемпионата Англии.

"Это разочарование, потому что мы проиграли. Мы сами растеряли все. Это была невероятная борьба между двумя командами, но когда мы держали соперника под контролем, то просто дарили голы. С другой стороны, у нас было три больших момента, но мы их не использовали.

Читайте такжеЗинченко получил среднюю оценку за матч Арсенала с Манчестер Сити

Чтобы побеждать их, мы должны превзойти свой уровень. Мы сравняли счет и имели еще несколько моментов, но такие матчи решает правильная работа в штрафной. Им это удалось лучше. Мы были действительно неточны в начале игры, недостаточно хорошо читали ситуации и спешили, когда не имели никакого преимущества. Сами создавали себе проблемы. Ладно, мы можем с этим согласиться. Но то, как мы дарили голы – на этом уровне это невозможно.

Атмосфера и игра были действительно хорошими, если забыть, что мы отдали "Манчестер Сити" три гола. Я не знаю, чего еще я могу требовать от игроков, чтобы соответствовать этому уровню. Сити – лучшая команда в мире, но мы на равных с ними. Осталось сделать некоторые вещи лучше, чтобы победить их. У меня даже больше веры выиграть АПЛ, чем до матча, потому что я вижу как команда идет рядом с "Манчестер Сити". Надо двигаться дальше, через 3 дня у нас новая игра. Теперь я верю в ребят еще больше", – сказал Артета.

Читайте такжеАПЛ. Арсенал - Манчестер Сити 1:3. Смена лидера
По теме
yellow-arrow
Между Барселоной и МЮ: футболисты, выступавшие в обоих грандах
yellow-arrow
Зинченко получил среднюю оценку за матч Арсенала с Манчестер Сити
yellow-arrow
Кризис? Видео голов и обзор матча Арсенал - Манчестер Сити 1:3
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Манчестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде