Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Антонио Конте пропустит матч Тоттенхэма с Вест Хэмом. Он будет восстанавливаться после операции
Восстановление затягивается
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте не сможет присутствовать на матче с "Вест Хэмом" 19-го февраля. Обязанности главного тренера будет исполнять его ассистент – Кристиан Стеллини.
Он перенес операцию по удалению желчного пузыря 1-го февраля.
Тогда Конте пропустил победу своего клуба над "Сити" (1:0). Он вернулся к работе уже против "Лестера" 11-го февраля (1:4), а также был на бровке против "Милана" (0:1).
"После проведенного вчера в Италии планового послеоперационного осмотра Антонио Конте останется в доме своей семьи, чтобы восстановиться от недавней операции.
Здоровье – это самое главное, и все в клубе желают ему всего наилучшего. Кристиан Стеллини примет на себя обязанности тренера первой команды", – заявляет "Тоттенхэм" в твиттере.
"Тоттенхэм" идет в АПЛ на 5-м месте с 39-ю очками после 23-х туров.
Following a routine post-operation check in Italy yesterday, Antonio Conte will remain at his family home to recover from his recent surgery.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 16, 2023
Health is the most important consideration and everyone at the Club wishes him well.
Cristian Stellini will assume First Team duties. pic.twitter.com/k9L4ZcpGhv
Популярное сейчас
- Жирный улов. ВСУ ликвидировали подполковника армии РФ
- Лунин стал худшим игроком стартового состава Реала в матче с Эльче
- "Очень рад работать с этими пацанами". Шаран - о драке Миная и Шинника
- Арсенал - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 15.02.2023
- "Под папиным крылом, согреется теплом", - президент Ингульца снял очередной клип на мотив песен Круга. ВИДЕО
- Красотка дня. Очаровательная девушка товарища Забарного по линии обороны Борнмута. ФОТО
Новости по теме
- 08:38 Прогнозы на футбол Тоттенхэм - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 05.02.2023
- 16:32 Прогнозы на футбол Манчестер Сити - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 19.01.2023
- 00:33 Прогнозы на футбол Дерби Северного Лондона. Тоттенхэм – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 15.01.2023