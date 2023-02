Антонио Конте пропустит матч Тоттенхэма с Вест Хэмом. Он будет восстанавливаться после операции

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте не сможет присутствовать на матче с "Вест Хэмом" 19-го февраля. Обязанности главного тренера будет исполнять его ассистент – Кристиан Стеллини.

Он перенес операцию по удалению желчного пузыря 1-го февраля.

Тогда Конте пропустил победу своего клуба над "Сити" (1:0). Он вернулся к работе уже против "Лестера" 11-го февраля (1:4), а также был на бровке против "Милана" (0:1).

"Тоттенхэм" идет в АПЛ на 5-м месте с 39-ю очками после 23-х туров.

Following a routine post-operation check in Italy yesterday, Antonio Conte will remain at his family home to recover from his recent surgery.



Health is the most important consideration and everyone at the Club wishes him well.



Cristian Stellini will assume First Team duties. pic.twitter.com/k9L4ZcpGhv