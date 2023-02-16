Антонио Конте пропустит матч Тоттенхэма с Вест Хэмом. Он будет восстанавливаться после операции

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте не сможет присутствовать на матче с "Вест Хэмом" 19-го февраля. Обязанности главного тренера будет исполнять его ассистент – Кристиан Стеллини.

Он перенес операцию по удалению желчного пузыря 1-го февраля.

Тогда Конте пропустил победу своего клуба над "Сити" (1:0). Он вернулся к работе уже против "Лестера" 11-го февраля (1:4), а также был на бровке против "Милана" (0:1).

"После проведенного вчера в Италии планового послеоперационного осмотра Антонио Конте останется в доме своей семьи, чтобы восстановиться от недавней операции. Здоровье – это самое главное, и все в клубе желают ему всего наилучшего. Кристиан Стеллини примет на себя обязанности тренера первой команды", – заявляет "Тоттенхэм" в твиттере.

"Тоттенхэм" идет в АПЛ на 5-м месте с 39-ю очками после 23-х туров.