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Защитник Лиона, купленный Челси, приедет залечивать травму на базу синих
Француз выбыл почти до конца сезона
Фото: chelseafc.com
Травма французского защитника Мало Гюсто оказалось серьезней, чем предполагалось ранее. Футболист "Лиона", которого "Челси" подписал зимой, но сразу же отправил в аренду во Францию, выбыл из строя на длительное время.
Сначала пресс-служба "синих" указала, что Гюсто пропустит 8-10 недель, однако позднее удалила эту информацию с официального сайта. Известно, что залечивать повреждение Мало будет на тренировочной базе "Челси" под присмотром медицинского персонала "пенсионеров".
Напомним, в нынешнем сезоне защитник в 15 матчах чемпионата Франции отдал одну результативную передачу.
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