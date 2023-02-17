Защитник Лиона, купленный Челси, приедет залечивать травму на базу синих

Травма французского защитника Мало Гюсто оказалось серьезней, чем предполагалось ранее. Футболист "Лиона", которого "Челси" подписал зимой, но сразу же отправил в аренду во Францию, выбыл из строя на длительное время.

Сначала пресс-служба "синих" указала, что Гюсто пропустит 8-10 недель, однако позднее удалила эту информацию с официального сайта. Известно, что залечивать повреждение Мало будет на тренировочной базе "Челси" под присмотром медицинского персонала "пенсионеров".

Напомним, в нынешнем сезоне защитник в 15 матчах чемпионата Франции отдал одну результативную передачу.