  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Защитник Лиона, купленный Челси, приедет залечивать травму на базу синих
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Лиона, купленный Челси, приедет залечивать травму на базу синих

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Француз выбыл почти до конца сезона

Защитник Лиона, купленный Челси, приедет залечивать травму на базу синих

Фото: chelseafc.com

Новина українською

Травма французского защитника Мало Гюсто оказалось серьезней, чем предполагалось ранее. Футболист "Лиона", которого "Челси" подписал зимой, но сразу же отправил в аренду во Францию, выбыл из строя на длительное время.

Сначала пресс-служба "синих" указала, что Гюсто пропустит 8-10 недель, однако позднее удалила эту информацию с официального сайта. Известно, что залечивать повреждение Мало будет на тренировочной базе "Челси" под присмотром медицинского персонала "пенсионеров".

Напомним, в нынешнем сезоне защитник в 15 матчах чемпионата Франции отдал одну результативную передачу.

Читайте такжеМудрик: Я здесь, чтобы продемонстрировать, кем является украинский мужчина. Воином
По теме
yellow-arrow
Когда будут играть Цыганков, Мудрик, Зинченко и Малиновский. Расписание футбола на 17-19 февраля
yellow-arrow
Антонио Конте пропустит матч Тоттенхэма с Вест Хэмом. Он будет восстанавливаться после операции
yellow-arrow
Мудрик: Я здесь, чтобы продемонстрировать, кем является украинский мужчина. Воином
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лион Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
chelseafc.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде