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Маркус Рашфорд забил в 6 играх подряд на Олд Траффорд в АПЛ
Угроза для ворот "Лестера"
фото - Getty Images
Маркус Рашфорд забил в 6 матчах подряд на Олд Траффорд за "Манчестер Юнайтед" в АПЛ. Он в 4-х играх от рекорда Криштиану Роналду.
Больше всех подряд забивал на Олд Траффорд Криштиану - 10 матчей к ряду. Второй - Уэйн Руни. У англичанина 8 матчей с голами за "МЮ" подряд.
19-го февраля "МЮ" сыграет в АПЛ с "Лестером". Матч начнется в 16:00.
В этом сезоне Рашфорд провел за "Юнайтед" 35 матчей, 22 гола и отдал 8 голевых передач.
Most consecutive Premier League games scored in at Old Trafford:— Squawka (@Squawka) February 17, 2023
◎ Cristiano Ronaldo: 10
◎ Wayne Rooney: 8
◉ Marcus Rashford: 6
Closing in. ???? pic.twitter.com/SGc4XKQ27B
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