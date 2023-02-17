  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Маркус Рашфорд забил в 6 играх подряд на Олд Траффорд в АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Маркус Рашфорд забил в 6 играх подряд на Олд Траффорд в АПЛ

Англия
(1 голосов)

Угроза для ворот "Лестера"

Маркус Рашфорд забил в 6 играх подряд на Олд Траффорд в АПЛ

фото - Getty Images

Новина українською

Маркус Рашфорд забил в 6 матчах подряд на Олд Траффорд за "Манчестер Юнайтед" в АПЛ. Он в 4-х играх от рекорда Криштиану Роналду.

Больше всех подряд забивал на Олд Траффорд Криштиану - 10 матчей к ряду. Второй - Уэйн Руни. У англичанина 8 матчей с голами за "МЮ" подряд.

19-го февраля "МЮ" сыграет в АПЛ с "Лестером". Матч начнется в 16:00.

В этом сезоне Рашфорд провел за "Юнайтед" 35 матчей, 22 гола и отдал 8 голевых передач.

По теме
yellow-arrow
Когда побеждать, если не сейчас? Челси – Саутгемптон. Анонс и прогноз матча 24-го тура АПЛ на 18.02.2023
yellow-arrow
Защитник Лиона, купленный Челси, приедет залечивать травму на базу синих
yellow-arrow
Когда будут играть Цыганков, Мудрик, Зинченко и Малиновский. Расписание футбола на 17-19 февраля
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде