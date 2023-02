Маркус Рашфорд забил в 6 играх подряд на Олд Траффорд в АПЛ

Маркус Рашфорд забил в 6 матчах подряд на Олд Траффорд за "Манчестер Юнайтед" в АПЛ. Он в 4-х играх от рекорда Криштиану Роналду.

Больше всех подряд забивал на Олд Траффорд Криштиану - 10 матчей к ряду. Второй - Уэйн Руни. У англичанина 8 матчей с голами за "МЮ" подряд.

19-го февраля "МЮ" сыграет в АПЛ с "Лестером". Матч начнется в 16:00.

В этом сезоне Рашфорд провел за "Юнайтед" 35 матчей, 22 гола и отдал 8 голевых передач.

