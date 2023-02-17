Катарский шейх сделал предложение о покупке МЮ в 4.5 миллиарда евро: Планируем вернуть клубу былую славу

Бывший премьер-министр Катара шейх Хамад бин Джасим бин Джабер Аль Тани сделал предложение о покупке 100% акций "Манчестер Юнайтед". Сумма – 4.5 миллиарда евро, сообщает журналист Лоик Танзи.

Шейх является председателем правления Qatar Islamic Bank – самого крупного банка персидского залива.

"Шейх Хамад бин Джасим бин Джабер Аль Тани сегодня подтвердил, что подал заявку на приобретение 100% акций футбольного клуба "Манчестер Юнайтед".

Он планирует вернуть клубу былую славу как на поле, так и за его пределами, а также – и это главное – снова сделать болельщиков сердцем "МЮ".

Предложение не предполагает никаких займов, и фонд Nine Two Foundation будет инвестировать средства в футбольные команды клуба, тренировочную базу и инфраструктуру более широкого назначения, в сообщества, которые клуб поддерживает, и улучшение опыта фанатов", – говорится в сообщении.

Напомним, что семья Глейзеров хочет выручить с продажи "Юнайтед" от 5 миллиардов фунтов.