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Катарский шейх сделал предложение о покупке МЮ в 4.5 миллиарда фунтов: Планируем вернуть клубу былую славу
На 500 миллионов меньше, чем хотели Глейзеры
Фото: manutd.com
Бывший премьер-министр Катара шейх Хамад бин Джасим бин Джабер Аль Тани сделал предложение о покупке 100% акций "Манчестер Юнайтед". Сумма – 4.5 миллиарда фунтов, сообщает журналист Лоик Танзи.
Шейх является председателем правления Qatar Islamic Bank – самого крупного банка персидского залива.
"Шейх Хамад бин Джасим бин Джабер Аль Тани сегодня подтвердил, что подал заявку на приобретение 100% акций футбольного клуба "Манчестер Юнайтед".
Он планирует вернуть клубу былую славу как на поле, так и за его пределами, а также – и это главное – снова сделать болельщиков сердцем "МЮ".
Предложение не предполагает никаких займов, и фонд Nine Two Foundation будет инвестировать средства в футбольные команды клуба, тренировочную базу и инфраструктуру более широкого назначения, в сообщества, которые клуб поддерживает, и улучшение опыта фанатов", – говорится в сообщении.
Напомним, что семья Глейзеров хочет выручить с продажи "Юнайтед" от 5 миллиардов фунтов.
Offre sèche, de 100% du club, sans passer par un prêt. 4.5 milliards d’euros sur la table. Et de gros investissements dans le club ( transferts, stade, centre d’entraînement, vie sociale…) sont déjà promis #ManchesterUnited https://t.co/LY1BZv35hp— Loïc Tanzi (@Tanziloic) February 17, 2023
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