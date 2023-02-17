Известно наказание фанату Тоттенхэма, ударившему Рамздейла: 4 года запрета на посещение матчей

35-летний работник паба Джозеф Уоттс, ударивший ногой Эрона Рамздейла после матча "Тоттенхэм" – "Арсенал" (0:2) 15-го января, предстал перед магистратским судом Аксбриджа. Он признал себя виновным в нападении на игрока, выходе на территорию прилягающую к полю и бросании предметов.

Суд приговорил фаната "шпор" к 12 месяцам общественных работ. Ему запрещено посещать футбольные матчи 4 года и он обязан выплатить компенсацию в 100 фунтов стерлингом самому Эрону Рамздейлу. Также 150 часов Уоттс обязан отработать бесплатно.

Напомним, что Джозеф Уоттс выбежал на поле и ударил ногой Рамздейла после финального свистка, когда голкипер переговаривался с Ришарлисоном.