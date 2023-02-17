Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известно наказание фанату Тоттенхэма, ударившему Рамздейла: 4 года запрета на посещение матчей
12 месяцев общественных работ
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
35-летний работник паба Джозеф Уоттс, ударивший ногой Эрона Рамздейла после матча "Тоттенхэм" – "Арсенал" (0:2) 15-го января, предстал перед магистратским судом Аксбриджа. Он признал себя виновным в нападении на игрока, выходе на территорию прилягающую к полю и бросании предметов.
Суд приговорил фаната "шпор" к 12 месяцам общественных работ. Ему запрещено посещать футбольные матчи 4 года и он обязан выплатить компенсацию в 100 фунтов стерлингом самому Эрону Рамздейлу. Также 150 часов Уоттс обязан отработать бесплатно.
Напомним, что Джозеф Уоттс выбежал на поле и ударил ногой Рамздейла после финального свистка, когда голкипер переговаривался с Ришарлисоном.
Популярное сейчас
- Цыганков феерит. Дебютные гол и ассист украинца за Жирону
- Журналист Андриюк опубликовал ФОТО российского паспорта президента Колоса и функционера УАФ Засухи
- Уже сделали предложение. Шахтер нацелился на игрока команды Реброва
- Стала известна оценка Миколенко в матче с Ливерпулем
- Красотка дня. Невероятная жена украинского форварда Брюгге Романа Яремчука. ФОТО
- Известный чешский футболист признался в своей гомосексуальности. ВИДЕО