Артета оценил важность Зинченко для Арсенала

Испанский наставник лондонского "Арсенала" Микель Артета оценил важность украинского футболиста Александра Зинченко для команды:

"Нам нужны игроки с таким опытом, которые могут направлять, успокаивать и показывать молодым футболистам путь, как все правильно сделать. Вот о чем мы говорим", - приводит слова специалиста издание Fottball London.

Также, наставник рассказал, что может помочь его команде добыть золотые медали в АПЛ, оценив характер своей команды:

"Если вы хотите выиграть лигу, вы должны уметь все. Иногда вы проигрываете один или два матча, иногда вы завоюете победу, иногда вам придётся выиграть на 96-й минуте, иногда вам придётся играть с 10 игроками. Вы должны уметь играть во многих разных контекстах", - добавил Артета.

Напомним, "Арсенал" находится на втором месте турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 51 очко после 22 сыгранных матчей.