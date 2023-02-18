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Ужасающая статистика: Поттер - второй худший тренер Челси по проценту побед

Англия
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Лондонцы идут на 10 строчке в чемпионате

Ужасающая статистика: Поттер - второй худший тренер Челси по проценту побед

Фото: chelseafc.com

UA-Футбол
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Лондонский "Челси" проводит крайне невзрачный сезон, находясь на десятой строчке турнирной таблицы английской Премьер-лиги после 22 сыгранных матчей.

В этом сезоне у руля "синих" работает британский наставник Грэм Поттер, который провел 24 матча на посту наставника клуба.

По процентах побед за этот период британец стал вторым худшим тренером лондонцев в истории. У него 38% побед с командой, сообщает The Athletic.

Хуже него лишь Гленн Ходдл, у которого 21% побед на старте. Третий с конца – Руд Гуллит – 42%. К слову, у Фрэнка Лэмпарда 50% побед, а у Клаудио Раньери – 46%. Лидером по проценту побед является Жозе Моуриньо - 63%.

Напомним, в составе "Челси" выступает украинский полузащитник Михаил Мудрик, который перебрался в Лондон из донецкого "Шахтера".

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В статье: Челси (Лондон) Грэм Поттер
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