Ужасающая статистика: Поттер - второй худший тренер Челси по проценту побед

Лондонский "Челси" проводит крайне невзрачный сезон, находясь на десятой строчке турнирной таблицы английской Премьер-лиги после 22 сыгранных матчей.

В этом сезоне у руля "синих" работает британский наставник Грэм Поттер, который провел 24 матча на посту наставника клуба.

По процентах побед за этот период британец стал вторым худшим тренером лондонцев в истории. У него 38% побед с командой, сообщает The Athletic.

Хуже него лишь Гленн Ходдл, у которого 21% побед на старте. Третий с конца – Руд Гуллит – 42%. К слову, у Фрэнка Лэмпарда 50% побед, а у Клаудио Раньери – 46%. Лидером по проценту побед является Жозе Моуриньо - 63%.

You have to go back 30 years to find a Chelsea manager with a worse win percentage after 24 games than Graham Potter...#CFC pic.twitter.com/nU1VCwVJds