Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Один из крупнейших богачей Великобритании сделал официальное предложение по покупке Ман Юнайтед
Он с детства болеет за "манкунианцев"
Getty Images/Global Images Ukraine
Один из самых богатых людей Великобритании Джим Рэтклифф сделал официальное предложение на счет приобретения "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает The Athletic.
Как отмечает источник, миллиардер с детства является болельщиком "красных дьяволов".
Пока неизвестно, сколько предложил британец. Напомним, что ранее катарский шейх был готов выложить 4,5 млрд евро за "манкунианцев".
Ретклифф – глава химической компании INEOS. Его состояние оценивается около в 13,3 миллиарда евро.
Во владении INEOS уже есть три клуба: французская "Ницца", швейцарская "Лозанна" и "Расинг" из Кот-д'Ивуара. Кроме того, велосипедная команда INEOS Grenadiers и доля в команде Формулы 1 Mercedes также входят в собственность компании.
Напомним, что "Манчестер Юнайтед" принадлежит семье Глейзеров с 2005 года – тогда они приобрели клуб за 800 миллионов долларов. Осенью прошлого года Глейзеры заявили, что готовы продать МЮ.
Популярное сейчас
- Секрет успеха Шахтера, кто станет самоубийцей в сборной Украины. Влог Роберто Моралеса
- В Турции под завалами землетрясения обнаружили тело экс-нападающего Челси, Ньюкалса и Эвертона
- Яркий матч Цыганкова, будничная победа от почти чемпиона Италии. Главные новости за 17 февраля
- АПЛ. Арсенал - Манчестер Сити 1:3. Смена лидера
- Красотка дня. Невероятная жена украинского форварда Брюгге Романа Яремчука. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка товарища Забарного по линии обороны Борнмута. ФОТО
Новости по теме
- 23:15 Зарубежные Катарский шейх сделал предложение о покупке МЮ в 4.5 миллиарда евро: Планируем вернуть клубу былую славу
- 20:01 Зарубежные Инвесторы из Катара, связанные с правящей семьей, сделают предложение по покупке МЮ
- 18:26 Зарубежные Илон Маск может приобрести Манчестер Юнайтед. Миллиардер уже шутил об этом летом