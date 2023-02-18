Один из крупнейших богачей Великобритании сделал официальное предложение по покупке Ман Юнайтед

Один из самых богатых людей Великобритании Джим Рэтклифф сделал официальное предложение на счет приобретения "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает The Athletic.

Как отмечает источник, миллиардер с детства является болельщиком "красных дьяволов".

Пока неизвестно, сколько предложил британец. Напомним, что ранее катарский шейх был готов выложить 4,5 млрд евро за "манкунианцев".

Ретклифф – глава химической компании INEOS. Его состояние оценивается около в 13,3 миллиарда евро.

Во владении INEOS уже есть три клуба: французская "Ницца", швейцарская "Лозанна" и "Расинг" из Кот-д'Ивуара. Кроме того, велосипедная команда INEOS Grenadiers и доля в команде Формулы 1 Mercedes также входят в собственность компании.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" принадлежит семье Глейзеров с 2005 года – тогда они приобрели клуб за 800 миллионов долларов. Осенью прошлого года Глейзеры заявили, что готовы продать МЮ.