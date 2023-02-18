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Один из крупнейших богачей Великобритании сделал официальное предложение по покупке Ман Юнайтед

Англия
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Он с детства болеет за "манкунианцев"

Один из крупнейших богачей Великобритании сделал официальное предложение по покупке Ман Юнайтед

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Один из самых богатых людей Великобритании Джим Рэтклифф сделал официальное предложение на счет приобретения "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает The Athletic.

Как отмечает источник, миллиардер с детства является болельщиком "красных дьяволов".

Пока неизвестно, сколько предложил британец. Напомним, что ранее катарский шейх был готов выложить 4,5 млрд евро за "манкунианцев".

Ретклифф – глава химической компании INEOS. Его состояние оценивается около в 13,3 миллиарда евро.

Во владении INEOS уже есть три клуба: французская "Ницца", швейцарская "Лозанна" и "Расинг" из Кот-д'Ивуара. Кроме того, велосипедная команда INEOS Grenadiers и доля в команде Формулы 1 Mercedes также входят в собственность компании.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" принадлежит семье Глейзеров с 2005 года – тогда они приобрели клуб за 800 миллионов долларов. Осенью прошлого года Глейзеры заявили, что готовы продать МЮ.

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В статье: Манчестер Юнайтед Глейзеры
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