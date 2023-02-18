Фонсека рассказал, почему его переход в Тоттенхэм сорвался

Бывший тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека, который ныне возглавляет французский "Лилль", рассказал о причинах сорвавшегося перехода в "Тоттенхэм".

"После моего ухода из "Ромы" все было почти завершено, но пришел новый генеральный директор, сделавший выбор в пользу другого тренера.Это было сделано в последний момент, но это футбол. Это вопрос выбора", - заявил Фонсека в интервью RMC Sport.

Стоит отметить, что ныне "Тоттенхэм" возглавляет итальянец Антонио Конте, с которым лондонская команда идет на пятом месте турнирной таблицы АПЛ.

Интересно, что "Лиль", который сейчас возглавляет Паулу Фонсека идет на пятом месте во французской Лиге-1, имея в своем активе 41 турнирный пункт, после 23 сыгранных матчей.