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Фонсека рассказал, почему его переход в Тоттенхэм сорвался

Англия
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Все из-за нового генерального директора лондонцев

Фонсека рассказал, почему его переход в Тоттенхэм сорвался

Фото: losc.fr

UA-Футбол
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Бывший тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека, который ныне возглавляет французский "Лилль", рассказал о причинах сорвавшегося перехода в "Тоттенхэм".

"После моего ухода из "Ромы" все было почти завершено, но пришел новый генеральный директор, сделавший выбор в пользу другого тренера.Это было сделано в последний момент, но это футбол. Это вопрос выбора", - заявил Фонсека в интервью RMC Sport.

Стоит отметить, что ныне "Тоттенхэм" возглавляет итальянец Антонио Конте, с которым лондонская команда идет на пятом месте турнирной таблицы АПЛ.

Интересно, что "Лиль", который сейчас возглавляет Паулу Фонсека идет на пятом месте во французской Лиге-1, имея в своем активе 41 турнирный пункт, после 23 сыгранных матчей.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Паулу Фонсека Лилль
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