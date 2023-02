АПЛ. Астон Вилла - Арсенал 2:4. Интрига жива

Очень важная и неоценимая победа “Арсенала” в борьбе за чемпионство. “Канониры” не могли выиграть в трех матчах чемпионата подряд, и в среду уступили первое место в таблице, проиграв “Манчестер Сити”, своему прямому конкуренту. Матч против “Виллы” складывался для команды Артеты непросто – бирмингемцы дважды выходили вперед, а гости снова играли ниже своих возможностей. Но во втором тайме “Арсенал” серьезно добавил, Зинченко удалось сравнять счет, а ключевой гол залетел в ворота “Виллы” от головы “мастера темных футбольных искусств” Мартинеса после мощного удара Жоржиньо в перекладину. Комедия и футбольный класс в одном эпизоде. Таким был матч на “Вилла Парк” – полным контрастных эмоций.

Старт был за “Виллой”. На пятой минуте матча Кэш отобраз мяч у Зинченко на фланге, и отправил диагональ на Уоткинса. Защита “Арсенала” была застигнута врасплох, Уайт не успел накрыть форварда “Виллы” и Уоткинс пробил Рэмсдейла – 1:0.

Уоткинс через несколько минут мог забивать второй гол, но в этот раз Рэмсдейл выручил гостей. У “Арсенала” плохо работал прессинг, игроки “Виллы” уверенно себя чувствовали на мяче, каждый лонгболл на Уоткинс мог закончиться голевой ситуацией.

Но “канонирам” быстро удалось отыграться. Жоржиньо тонко разобрался с двумя соперниками, выкатил мяч на флангу Уайту, прострел, и Мингз неудачно головой вынес мяч, прямо на ногу Саке – сильный под перекладину, без шансов для Мартинеса.

“Арсеналу” не удалось развить преимущество после гола. Игра складывалась под диктовку “Виллы”, и второй гол в ворота Рэмсдейла не удивил. В этот раз Морено без сопротивления прошелся по флангу, выкатил пас под урад, мяч прошел между ног Буэндии и Джаки и оказался у ног Коутиньо – 2:1.

Гости за весь первый тайм нанесли всего два удара – один из гол Саки, второй дальний удар Зинченко. “Арсеналу” нужно было прийти в себя.

И после перерыва мы наконец-то увидели прежний облик “Арсенала”. Конечно, гости нервничали. Был технический брак, была поспешность в намерениях и действиях. Кроме того, “Арсеналу” банально не везло. Удар Нкетии приняла на себя перекладина, затем форвард “Арсенала” не смог переиграть Мартинеса после выхода один на один. В следующем голевом эпизоде Нкетиа уже создал шанс для Эдегора, отобрав мяч у Конса, но капитан “Арсенала” умудрился не попасть по воротам с 11 метров. Ему никто не мешал.

Казалось, что гол Зинченко останется единственным для “канониров” после перерыва. “Вилла” не первый раз уже так пропускает после стандартов. Эдегор дал пас Зинченко после углового, украинец остался без опеки и сильно пробил в нижний угол. Первый гол в АПЛ – и насколько важный.

Для Зинченко это был непростой матч, и на гол он отреагировал не радостью, а злостью – 2:2 было недостаточно.

Более того – все могло обернуться для “Арсенала” поражением. На 82-й минуте Бэйли после контратаки отправил мяч в перекладину, а затем Габриэл в последний момент остановил Дюрана подкатом.

К счастью для “Арсенала”, не все его игроки были одновременно злы и расстроены, что им помешало в полной мере сосредоточиться на победном результате. Холодную голову сохранял Жоржиньо и именно экс-хавбек “Челси” дождался от партнера мяча на полукруге штрафной в на 90+3 минуте, и мощно пальнул по воротам. Перекладина – голова Мартинеса – ворота. Мартинес, всячески пытавшийся тянуть время, в итоге забил гол в свои ворота. Футбольный юмор во всей его красоте.

Мартинес на 90+8 минуте подключился к угловому своей команды, оставив ворота и Виейра с Мартинелли смогли организовать контратаку. Бразильский вингер праздновал свой гол, еще до того как мяч оказался в сетке в духе велосипедистов, побеждающих своих соперников в спринте на последних метрах.

4:2! Первая победа “Арсенала” в чемпионате с 22 января.

