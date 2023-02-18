Рашфорд может сменить в МЮ один легендарный номер на другой

Нападающий “Манчестер Юнайтед” Маркус Рашфорд вскоре может сменить номер на своей футболке. Клуб хотел бы видеть английского игрока следующим, кто будет играть под седьмым номером. Об этом сообщает Express.

Футболка с легендарной семеркой освободилась в ноябре прошлого года после ухода Кришитану Роналду. Интересно, что при возвращении португальца в МЮ клуб должен был провести целую схему, чтобы обладатель пяти Золотых мячей получил желаемый номер.

Так как Роналду перешел по ходу сезона, а правила АПЛ не разрешают в таких случаях менять занятый номер (семерка была в Кавани), то "манкунианцы" продали Джеймса в "Лидс". После этого Эдинсон взял 21-й номер валлийца, а освободилась для Роналду.

У Рашфорда во время его выступлений за МЮ было три номера. Он стартовал под 39-м, затем играл под 19-м, а с 2018-го выступает с десяткой на спине.

Этот сезон для англичанина является одним из самых результативных в его карьере. Маркус в 35 матчах во всех турнирах отличился 22 голами и восемью расистами. В частности, в АПЛ нападающий записал в свой актив 15 результативных действий.