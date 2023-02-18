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Стало известно, выйдет ли Мудрик в основе Челси на матч против Саутгемптона

Англия
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(1 голосов)

Лондонцы победили только в двух матчах из десяти последних

Стало известно, выйдет ли Мудрик в основе Челси на матч против Саутгемптона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинец Михаил Мудрик остался в запасе "Челси" на поединок чемпионата Англии против "Саутгемптона".

Мудрик только во второй раз с момента своего трансфера в лондонский клуб не попал в стартовый состав. До этого украинец получал от тренерского штаба все больше игрового времени: 36 минут против "Ливерпуля", 45 – против "Фулхэма", 66 – против "Вест Хэма", 70 – против дортмундской "Боруссии".

Добавим, что "Челси" побеждал всего в двух матчах из десяти последних. На данный момент у "синих" серия из четырех игр подряд без побед. "Саутгемптон" в настоящее время замыкает таблицу английской Премьер-лиги и проиграл в трех последних поединках в рамках АПЛ.

Матч "Челси" – "Саутгемптон" начнется в 17:00. Следить за игрой вы можете в текстовой трансляции в Матч-центре UA-Футбол здесь.

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В статье: Челси (Лондон) "Саутгемптон" Михаил Мудрик
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Комментарии (3)
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oda1979 (Запорожье)
18.02.2023 в 17:45
Пару месяцев и будет начинать на лавке во второй команде.
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Жажа the best (Харьков)
18.02.2023 в 17:27
Бери шинель-иди домой, Мишка!
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Romerik (YNWA)
18.02.2023 в 16:12
Супер. Йому зарано виходити в старті. З місяць треба з заміни починати, поки не звикне до партнерів і не налаштує хоч якусь взаємодію. А поки можна під втомлених на пів години виходити
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