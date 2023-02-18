Стало известно, выйдет ли Мудрик в основе Челси на матч против Саутгемптона

Украинец Михаил Мудрик остался в запасе "Челси" на поединок чемпионата Англии против "Саутгемптона".

Мудрик только во второй раз с момента своего трансфера в лондонский клуб не попал в стартовый состав. До этого украинец получал от тренерского штаба все больше игрового времени: 36 минут против "Ливерпуля", 45 – против "Фулхэма", 66 – против "Вест Хэма", 70 – против дортмундской "Боруссии".

Добавим, что "Челси" побеждал всего в двух матчах из десяти последних. На данный момент у "синих" серия из четырех игр подряд без побед. "Саутгемптон" в настоящее время замыкает таблицу английской Премьер-лиги и проиграл в трех последних поединках в рамках АПЛ.