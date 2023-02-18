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Тоттенхэм готов ждать возвращения Конте столько, сколько будет нужно
Коуч восстанавливается после операции
Фото: twitter.com/SpursOfficial
В "Тоттенхэме" надеются, что главный тренер команды Антонио Конте вернётся к руководству коллективом перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с "Миланом", но не будут форсировать возвращение итальянского специалиста.
Известно, что Конте точно пропустит матч с "Вест Хэмом" 19 февраля, и с высокой долей вероятности не будет руководить "командой" в играх с "Челси" и "Шеффилд Юнайтед". Ожидается, что коуч должен восстановиться к матчу с "Миланом", который состоится 8 марта.
"Тоттенхэм" даст Конте, восстанавливающемуся в Италии после операции на желчном пузыре, столько времени, сколько ему будет нужно. Ожидается, что итальянец пропустит две недели, которые потребуются ему для полного восстановления.
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