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АПЛ. Эвертон и Борнмут берут по три очка и покидают зону вылета
В зоне вылета теперь Вест Хэм и Лидс
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 24-й тур
Лондон, “Брентфорд Коммьюнити Стэдиум”
“Брентфорд” – “Кристал Пэлас” 1:1
Голы: Янельт 90+6 – Эзе 69
“Брентфорд”: Райя – Хики (Льюис-Поттер 76), Пиннок, Ми, Генри (Янельт 76) – Дасилва (Дамсгор 63), Нергор (Баптист 84), Йенсен – Мбемо, Тоуни, Висса (Шаде 63)
“Кристал Пэлас”: Гуаита – Митчелл (Ричардс 82), Гэхи, Андерсен, Клайн – Шлупп, Локонга (Эзе 63), Дукуре, Олисе (Ахамада 80) – Матета (Эдуар 80), Айю
Предупреждения: Ми 3, Нергор 75 – Айю 33, Андерсен 35
Фалмер, “Амекс Стэдиум”
“Брайтон” – “Фулхэм” 0:1
Гол: Соломон 88
“Брайтон”: Санчес – Велтман, Уэбстер (Буонанотте 73), Данк, Эступиньян (Лэмпти 62) – Гросс, Кайседо – Марч, Мак Аллистер, Митома – Фергюсон (Ундав 73)
“Фулхэм”: Лено – Робинсон, Рим, Диоп, Тете – Палинья, Харрисон Рид – Виллиан, Перейра (Соломон 82), Уилсон (Винисиус 62) – Декордова-Рид
Предупреждения: Диоп 70, Винисиус 82, Робинсон 84, Палинья 90+1, Виллиан 90+6
Ливерпуль, “Гудисон Парк”
“Эвертон” – “Лидс” 1:0
Гол: Коулмен 64
“Эвертон”: Пикфорд – Коулмен, Коуди, Тарковски, Миколенко – Ивоби, Дукуре, Гейе, Онана (Дэвис 74), Макнил – Мопе (Симмс 81)
“Лидс”: Мелье – Фирпо, Вебер (Кристенсен 46), Кох, Эйлинг – Адамс, Маккенни (Рюттер 78) – Ньонто, Харрисон (Гринвуд 86), Саммервилл (Ааронсон 61) – Бамфорд
Предупреждения: Макнил 44, Дукуре 44 – Адамс 43, Маккенни 44
Вулверхэмптон, “Молинью”
“Вулверхэмптон” – “Борнмут” 0:1
Гол: Тавернье 49
“Вулверхэмптон”: Са – Семеду, Доусон, Килмен, Буэно (Аит-Нури 62) – Невеш, Нуньеш (Поденсе 61) – Траоре (Хименес 77), Моутинью (Гомеш 70), Сарабия – Кунья (Диего Коста 70)
“Борнмут”: Нету – Земура (Винья 85), Сенеси, Стивенс, Смит – Биллинг, Лерма (Ротуэлл 46) – Тавернье (Энтони 57), Траоре (Мифем 81), Уттара (Семеньо 58) – Соланке
Предупреждения: Аит-Нури 72, Гомеш 74, Сарабия 86 – Биллинг 29, Смит 70, Сенеси 74
Лондон, “Стэмфорд Бридж”
“Челси” – “Саутгемптон” 0:1
Гол: Уорд-Прауз 45+1
Уэст-Бриджфорд, “Сити-Граунд”
“Ноттингем Форест” – “Манчестер Сити” 1:1
Голы: Вуд 84 – Силва 41
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