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АПЛ. Ноттингем Форест – Манчестер Сити 1:1. Сенсация из ниоткуда

Англия
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(1 голосов)

В чемпионате Англии снова произошла смена лидера

АПЛ. Ноттингем Форест – Манчестер Сити 1:1. Сенсация из ниоткуда

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Чемпионат Англии, 24-й тур. Уэст-Бриджфорд, “Сити-Граунд”

“Ноттингем Форест” – “Манчестер Сити” 1:1

Голы: Вуд 84 – Силва 41

“Ноттингем Форест”: Навас – Орье (Вуд 79), Уоррэлл, Фелипе, Лоди (Тоффоло 79) – Фройлер, Шелви (Мангаля 72), Колбек (Уильямс 58) – Гиббз-Уайт, Данилу (Айю 58) – Джонсон

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Лапорт, Диаш, Уокер – Силва, Родри – Грилиш, Гюндоган, Де Брюйне (Альварес 89), Фоден (Аке 89) – Холанд

Предупреждение: Уоррелл 14

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В статье: Английская Премьер-лига Ноттингем Форест АПЛ Манчестер Сити Бернарду Силва Крис Вуд
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Комментарии (1)
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scorpius (Ck)
18.02.2023 в 19:26
Нежданчик!
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