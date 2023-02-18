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АПЛ. Ноттингем Форест – Манчестер Сити 1:1. Сенсация из ниоткуда
В чемпионате Англии снова произошла смена лидера
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 24-й тур. Уэст-Бриджфорд, “Сити-Граунд”
“Ноттингем Форест” – “Манчестер Сити” 1:1
Голы: Вуд 84 – Силва 41
“Ноттингем Форест”: Навас – Орье (Вуд 79), Уоррэлл, Фелипе, Лоди (Тоффоло 79) – Фройлер, Шелви (Мангаля 72), Колбек (Уильямс 58) – Гиббз-Уайт, Данилу (Айю 58) – Джонсон
“Манчестер Сити”: Эдерсон – Лапорт, Диаш, Уокер – Силва, Родри – Грилиш, Гюндоган, Де Брюйне (Альварес 89), Фоден (Аке 89) – Холанд
Предупреждение: Уоррелл 14
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