  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Жоржиньо после победы над Виллой: Вот почему АПЛ - это лучшая лига мира
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жоржиньо после победы над Виллой: Вот почему АПЛ - это лучшая лига мира

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Подопечные Артеты совершили камбэк и победили

Жоржиньо после победы над Виллой: Вот почему АПЛ - это лучшая лига мира

Premier League Twitter

Новина українською

Хавбек лондонского "Арсенала" Жоржиньо подвел итоги выездной победы над "Астон Виллой" в рамках 24-го тура АПЛ.

"Это АПЛ. Вот почему это лучшая лига мира. Это просто невероятно. Было очень важно победить после последних наших результатов. Начало поединка было непростым, мы не могли показать нашу лучшую игру.

Однако в перерыве мы провели беседу. Мы вернулись на поле и изменили базовые аспекты, это перевернуло игру", – рассказал полузащитник "канониров".

По теме
yellow-arrow
Мудрик - худший игрок матча Челси - Саутгемптон по версии WhoScored
yellow-arrow
Артета: Мы проявили большой характер и стойкость в игре
yellow-arrow
Бывший вингер Шахтера забил во втором подряд матче АПЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Арсенал (Лондон) Жоржиньо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BBC

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде