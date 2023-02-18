Жоржиньо после победы над Виллой: Вот почему АПЛ - это лучшая лига мира

Хавбек лондонского "Арсенала" Жоржиньо подвел итоги выездной победы над "Астон Виллой" в рамках 24-го тура АПЛ.

"Это АПЛ. Вот почему это лучшая лига мира. Это просто невероятно. Было очень важно победить после последних наших результатов. Начало поединка было непростым, мы не могли показать нашу лучшую игру.

Однако в перерыве мы провели беседу. Мы вернулись на поле и изменили базовые аспекты, это перевернуло игру", – рассказал полузащитник "канониров".