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Жоржиньо после победы над Виллой: Вот почему АПЛ - это лучшая лига мира
Подопечные Артеты совершили камбэк и победили
Premier League Twitter
Хавбек лондонского "Арсенала" Жоржиньо подвел итоги
"Это АПЛ. Вот почему это лучшая лига мира. Это просто невероятно. Было очень важно победить после последних наших результатов. Начало поединка было непростым, мы не могли показать нашу лучшую игру.
Однако в перерыве мы провели беседу. Мы вернулись на поле и изменили базовые аспекты, это перевернуло игру", – рассказал полузащитник "канониров".
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Источник:BBC
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