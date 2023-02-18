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Бывший вингер Шахтера забил во втором подряд матче АПЛ

Англия
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Этот гол обеспечил Фулхэму победу над командой бывшего тренера Шахтера

Бывший вингер Шахтера забил во втором подряд матче АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В рамках 24-го тура АПЛ встречались "Брайтон" и "Фулхэм". Победа осталась за лондонцами – 1:0. Единственный гол в матче забил бывший вингер "Шахтера" Манор Соломон.

Примечательно, что его гол нанес поражение команде, которую возглавляет бывший тренер "горняков" Роберто Де Дзерби. Также стоит отметить тот факт, что Соломон забил во втором матче подряд АПЛ.

Благодаря этой победе "Фулхэм" поднялся на шестую позицию турнирной таблицы.

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В статье: Фулхэм (Лондон) Манор Соломон Брайтон
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