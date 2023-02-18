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Бывший вингер Шахтера забил во втором подряд матче АПЛ
Этот гол обеспечил Фулхэму победу над командой бывшего тренера Шахтера
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 24-го тура АПЛ встречались "Брайтон" и "Фулхэм". Победа осталась за лондонцами – 1:0. Единственный гол в матче забил бывший вингер "Шахтера" Манор Соломон.
Примечательно, что его гол нанес поражение команде, которую возглавляет бывший тренер "горняков" Роберто Де Дзерби. Также стоит отметить тот факт, что Соломон забил во втором матче подряд АПЛ.
Благодаря этой победе "Фулхэм" поднялся на шестую позицию турнирной таблицы.
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