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Артета: Мы проявили большой характер и стойкость в игре
Коуч рад тем, как сложился матч
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Арсенала" Микель Артета прокомментировал волевую победу своей команды над "Астон Виллой" (4:2) в матче 24-го тура английской Премьер-лиги.
"Мы проявили большой характер и стойкость в игре, дважды отыгрались и в итоге победили. Мы должны извлечь некоторые уроки из сегодняшнего дня, особенно в первом тайме, когда мы не все простые вещи делали правильно, а затем позволили сопернику забить дважды. Но мы поговорили в перерыве, повысили индивидуальные стандарты и начали делать то, что должны были, и добились победы.
Они нанесли два удара и забили два гола, это их заслуга. Но во втором тайме мы их переиграли, создавали шанс за шансом и в целом доминировали в матче. Нам нужен был волшебный момент, и Жоржиньо его создал. Когда вы хотите быть на вершине, вы должны выигрывать матчи самыми разными способами. Вы должны забивать важные голы даже на 94-й минуте", - сказал тренер.
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