Артета: Мы проявили большой характер и стойкость в игре

Наставник "Арсенала" Микель Артета прокомментировал волевую победу своей команды над "Астон Виллой" (4:2) в матче 24-го тура английской Премьер-лиги.

"Мы проявили большой характер и стойкость в игре, дважды отыгрались и в итоге победили. Мы должны извлечь некоторые уроки из сегодняшнего дня, особенно в первом тайме, когда мы не все простые вещи делали правильно, а затем позволили сопернику забить дважды. Но мы поговорили в перерыве, повысили индивидуальные стандарты и начали делать то, что должны были, и добились победы.

Они нанесли два удара и забили два гола, это их заслуга. Но во втором тайме мы их переиграли, создавали шанс за шансом и в целом доминировали в матче. Нам нужен был волшебный момент, и Жоржиньо его создал. Когда вы хотите быть на вершине, вы должны выигрывать матчи самыми разными способами. Вы должны забивать важные голы даже на 94-й минуте", - сказал тренер.