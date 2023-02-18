Челси не собирается увольнять Поттера - источник

"Челси" не собирается увольнять наставника клуба Грэма Поттера, несмотря на его неудачи. Решение не изменилось даже после проигрыша аутсайдеру - "Саутгемптону" (0:1). Об этом сообщает авторитетный журналист Мэтт Лоу.

Как известно, лондонский клуб проводит не очень удачный сезон, находясь на десятой строчке турнирной таблицы английской Премьер-лиги после 22 сыгранных матчей.

По процентам побед в этот период британец стал вторым худшим тренером лондонцев в истории. У него 38% побед с командой.

Хуже него только Гленн Ходдл, у которого 21% побед на старте. Третий с конца – Руд Гуллит – 42%. Кстати, у Франко Лэмпарда 50% побед, а у Клаудио Раньери – 46%. Лидером по проценту побед является Жозе Моуриньо – 63%.