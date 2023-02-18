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Гвардиола о матче с Ноттингемом: Это была одна из лучших наших игр

Англия
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Наставник "горожан" о домашней ничьей

Гвардиола о матче с Ноттингемом: Это была одна из лучших наших игр

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола подвел итоги ничьи с "Ноттингем Форест" в рамках 24-го тура АПЛ.

"Мы действовалиочень хорошо. У нас получилась хорошая игра. Мы имели шикарные моменты, но это футбол. Мы сделали все, что должны были. У нас было слишком много моментов для взятия ворот.

Это была одна из лучших наших игр, но мы потеряла два очка. Нам надо быть более агрессивными. У нас еще много матче впереди, и мы это понимаем", - рассказал испанский коуч.

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В статье: Ноттингем Форест Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник:
BBC

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