Гвардиола о матче с Ноттингемом: Это была одна из лучших наших игр

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола подвел итоги ничьи с "Ноттингем Форест" в рамках 24-го тура АПЛ.

"Мы действовалиочень хорошо. У нас получилась хорошая игра. Мы имели шикарные моменты, но это футбол. Мы сделали все, что должны были. У нас было слишком много моментов для взятия ворот.

Это была одна из лучших наших игр, но мы потеряла два очка. Нам надо быть более агрессивными. У нас еще много матче впереди, и мы это понимаем", - рассказал испанский коуч.