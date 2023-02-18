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Гвардиола о матче с Ноттингемом: Это была одна из лучших наших игр
Наставник "горожан" о домашней ничьей
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола подвел итоги
"Мы действовалиочень хорошо. У нас получилась хорошая игра. Мы имели шикарные моменты, но это футбол. Мы сделали все, что должны были. У нас было слишком много моментов для взятия ворот.
Это была одна из лучших наших игр, но мы потеряла два очка. Нам надо быть более агрессивными. У нас еще много матче впереди, и мы это понимаем", - рассказал испанский коуч.
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