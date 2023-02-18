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Клопп: Мы не пропустили на выезде впервые с апреля - я счастлив
Юрген о победе над "сороками"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал
"Мы могли создать больше моментов и забить больше голов, играя против 10 игроков на протяжении долгого времени. Мне кто-то сказал, что мы не пропускали в гостевой игре в последний раз в апереле. Поэтому я счастлив.
Когда ты забивашь третий гол, то можно заканчивать поединок. Но мы этого не сделали, и нам пришлось бороться до конца игры. Сегодня мы продвинулись еще на один шаг вперед. Когда ты не в лучшей своей форме, тебе надо бороться. И это мы сделали, благодаря чему во второй раз победили. Это круто, если говорить честно. У нас этого не было вечность, сегодня хороший день", - рассказал немецкий наставник.
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