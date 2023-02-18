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Клопп: Мы не пропустили на выезде впервые с апреля - я счастлив

Англия
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Юрген о победе над "сороками"

Клопп: Мы не пропустили на выезде впервые с апреля - я счастлив

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу своих подопечных в матче с "Ньюкаслом" со счётом 2:0.

"Мы могли создать больше моментов и забить больше голов, играя против 10 игроков на протяжении долгого времени. Мне кто-то сказал, что мы не пропускали в гостевой игре в последний раз в апереле. Поэтому я счастлив.

Когда ты забивашь третий гол, то можно заканчивать поединок. Но мы этого не сделали, и нам пришлось бороться до конца игры. Сегодня мы продвинулись еще на один шаг вперед. Когда ты не в лучшей своей форме, тебе надо бороться. И это мы сделали, благодаря чему во второй раз победили. Это круто, если говорить честно. У нас этого не было вечность, сегодня хороший день", - рассказал немецкий наставник.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Ньюкасл
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Источник:
BBC

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