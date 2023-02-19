Мудрик мог стать героем последних секунд. Челси - Саутгемптон 0:1. ВИДЕО обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Челси - Саутгемптон, которые встречались в 24-м туре английской Премьер-лиги. Грэм Поттер провел ротацию после матча Лиги Чемпионов, поэтому Мудрик оказался в резерве. Аристократы создавали моменты, но не забивали. В то же время Саутгемптон использовал свой шанс в конце первого тайма – Вард-Прауз красиво забил со штрафного. Михаил вышел на замену в середине второго тайма и на последних секундах мог спасти Челси от поражения, но после его удара с 15 метров мяч пролетел рядом со штангой. Лондонцы не могут победить в чемпионате уже в четырех матчах подряд.

Английская Премьер-лига. 24-й тур

Челси – Саутгемптон 0:1

Гол: Вард-Прауз 45+1