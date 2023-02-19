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Возвращение Кариуса? В финале Кубка лиги в воротах Ньюкасла будет играть минимум третий вратарь

Англия
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Первые два выбыли по разным причинам

Возвращение Кариуса? В финале Кубка лиги в воротах Ньюкасла будет играть минимум третий вратарь

Новина українською

Совсем немного осталось до момента, когда “Ньюкасл” впервые за 47 лет сыграет в финале Кубка английской лиги. Однако с голкиперской позицией у "сорок" могут быть большие проблемы.

Во вчерашнем поединке АПЛ против “Ливерпуля” голкипер “Ньюкасла” Ник Поуп сыграл руками за пределами штрафной и был удален еще в первом тайме. В Англии дисквалификация распространяется между турнирами, так что Поуп пропустит следующий матч "сорок", который состоится в любом внутреннем соревновании. Этим поединком станет противостояние на уровне финала Кубка лиги против "Манчестер Юнайтед".

Более того, второй голкипер тоже не сможет сыграть за “Ньюкасл” в решающем матче. Мартин Дубравка, вчера заменивший Поупа, был заявлен в Кубке лиги за МЮ в первой части сезона – по правилам турнира "сороки" его не могут повторно внести в заявку.

Таким образом, следующим кандидатом на выход в старте является третий вратарь команды Лориус Кариус. Он находится в команде с сентября 2022 года, однако не провел в составе "сорок" еще ни одного матча. Кроме него среди претендентов есть 30-летний Марк Гиллеспи, в активе которого три поединка за 2,5 года.

В то время как Кариус играл в финале Лиги чемпионов в 2018-м, наивысшим достижением Гиллеспи на данный момент я выход на поле в четвертом раунде Кубка лиги. В этом сезоне они провели по тайму в товарищеском матче с "Аль-Хилялем" в декабре.

Финал между “Ньюкаслом” и “Манчестер Юнайтед” состоится в воскресенье 26 февраля на “Уэмбли”.

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В статье: Ньюкасл Манчестер Юнайтед Лорис Кариус Ник Поуп Мартин Дубравка
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